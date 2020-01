Alexis Eddy ist tot!

Bekannt wurde ​Alexis Eddy durch die MTV-Reality-Serie "Are You The One?", in welcher Teenager und junge Erwachsene die große Liebe suchen. Am Donnerstagmorgen dann die Schockmeldung: Die Amerikanerin erlitt einen Herzstillstand und verstarb mit nur 23 Jahren. Jegliche Hilfe kam zu spät für den Reality-Star. Alexis ist nicht der einzige Star, der in letzter Zeit von uns gegangen ist. Im Jahr 2019 gab es viele traurige Promi-Tode.

Wieso verstarb Alexis Eddy mit nur 23 Jahren?

Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Das Alexis Eddy jahrelang ein Drogenproblem hatte, ist kein Geheimnis. Doch seit dem letzten Jahr soll sie clean gewesen sein und ihre Krankheit in den Griff bekommen haben. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung soll nun Klarheit schaffen, ob der Einfluss von Drogen die Todesursache war. Wir wünschen den Familienangehörigen, Freunden und allen Trauernden, viel Kraft in dieser schwierigen Zeit!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!