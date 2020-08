Rapperin in schweren Autounfall verwickelt

Asian Doll: Schwer verletzt nach Unfall

Die Rapperin aus Dallas wird für ihre coole Musik und ihre exzentrischen Outfits gefeiert. Ihre bekanntesten Songs sind "Rock Out" und "MAIN". Zwei Millionen Menschen folgen der US-Musikerin, die mit gebürtigen Namen Asian Da Brat heißt, auf Instagram (Stand 17.08.2020). Jetzt schockte sie ihre Instagram-Fans mit erschreckenden Aufnahmen aus dem Krankenhaus. Die 23-Jährige wurde bei einem Autounfall schwer verletzt.

Auto von US-Rapperin überschlagen

"Ich bin seit fünf Stunden im Krankenhaus", schildert die Rapperin in ihrer Story, während sie sich den blutenden Kopf hält und ihre Maske zurecht rückt. Ihr Arm wurde bei dem Unfall gebrochen. Zu den weiteren Insassen im Auto gehörten ihr Bruder, der ebenfalls am Kopf verwundet wurde, sowie ihre Freunde. Auf einer Aufnahme in ihrer Story erkennt man, wie der Unfallwagen im Graben liegt und komplett zerstört ist. Wie es aussieht, hatte sich das Auto überschlagen und ist im Graben gelandet. Ein Wunder, dass Asian Doll und den Mitfahrern nichts Schlimmeres zugestoßen ist! Wie genau das passieren konnte, erzählte die Sängerin bisher nicht ...

Asian Doll: "Ich werde nie wieder dieselbe sein"

Die Kommentare unter ihrem Unfall-Post überschlagen sich. "Wir beten für dich", schreiben zahlreiche Fans. Zum Glück scheint es der Rapperin wieder besser zu gehen. "Mir geht es gut, aber ich werde nie wieder dieselbe sein", schreibt sie auf Instagram. Der Schock sitzt tief. "Ich habe fast mein Leben verloren. Es fühlt sich so an, als wäre die Welt gegen mich", beschreibt die 23-Jährige ihren Schmerz. Wir wünschen Asian Doll, ihrem Bruder und ihren Freuden auf jeden Fall gute Besserung und viel Kraft! ❤️Solche Schicksalsschläge gehören leider zum Leben dazu. Viele Stars haben bereits krasse Unfälle erlebt! Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass ein K-Pop-Superstar in einen Autounfall mit einem Toten verwickelt war.

