Marvin Balletshofer (✝ 23): Tödlich verunglückt

Am Wochenende erreichte Luna Schweiger die Schock-Nachricht: Ihr Ex-Freund Marvin Balletshofer ist bei einem krassen Unfall ums Leben gekommen. Er war auf der Autobahn unterwegs, als ein Kleintransporter seinen Anhänger verloren hat. Dieser sei auf die linke Fahrbahn geschleudert worden. Marvin konnte nicht mehr ausweichen und so kam es zum Horror-Crash. Der 23-Jährige soll noch an der Unfallstelle gestorben sein. Seine Mitfahrer wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Familie und Freunde trauern um Marvin Ballethofer

Marvin Balletshofer hat mit 23 Jahren schon einiges erreicht. Er arbeitete als Model und hatte sogar schon ein eigenes Unternehmen! Marvin war Geschäftsführer der Firma "Abicrash", die Online-Nachhilfekurse in verschiedenen deutschen Städten anbietet. Sein Tod ist ein riesen Schock für seine Familie und Freunde. Marvins Ex-Freundin, Luna Schweiger, schrieb jetzt ihre Trauer in einem offenen Brief nieder: "Dieses schlimme Ereignis erinnert einen daran, wie schnell sich die ganze Welt auf den Kopf stellen kann." Sie schreibt es sei wichtig niemals im Streit auseinander zu gehen, denn jede Sekunde könnte die Letzte sein. Ihr Ex-Freund sei ein toller Mensch gewesen, der jeden zum Lachen bringen konnte, sagt sie. Und auch ihr Papa Til Schweiger ist tief getroffen. Unter ein Foto von Marvin und Luna schreibt er: "Du warst auf dieser Welt um zu leuchten und der einzige Trost den ich habe, ist mir vorzustellen, dass du jetzt woanders leuchtest und auf uns wartest!" Marvin Balletshofer – ein Star, der viel zu früh verstorben ist. Wir wünschen seiner Familie und seinen Freunden viel Kraft in dieser schweren Zeit!

