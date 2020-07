RAF Camora: Luxus-Lifestyle ist Erfolg

RAF Camora hat es in der Hip-Hop und Dancehall Szene weit gebracht. Seine Musik und sein Modelabel haben ihn finanziell unabhängig gemacht, aber das war nicht immer so. Früher hatte Geldsorgen und war gezwungen jeden Euro zweimal umzudrehen. Für seinen Traum Musiker zu werden, hat er lange gekämpft und hart gearbeitet. Heute ist er extrem stolz auf seine Rolex, seine Autos und seine Luxus-Wohnung. Und das zu Recht! Seine wertvollen Besitztümer zeigt er auch gerne in seinen Insta-Storys. Außerdem gibt RAF Camora seinen Followern auch mal die ein oder andere Roomtour von seinem Zuhause. Der Musikproduzent schenkt sich mit dem, was er sich leistet jeden Tag Lebensfreude. Der "500 PS"-Rapper möchte den Leuten zeigen: Ihr könnt das Gleiche schaffen wie ich! Besonders mit dem Kauf seines Ferraris 488, erfüllte sich RAF Camora einen ganz großen Traum. "Der Luxus-Lifestyle ist nicht selbstverständlich, deswegen sollte man ihn genießen", erzählt der Wahlberliner in einem Interview. Denn was RAF Camora ganz offen kommuniziert ist, dass er vor seinem erfolgreichen Leben Drogen verkaufte …

RAF Camora: Krasse Vergangenheit

In seinen Rap-Songs verarbeitet RAF Camora seine Vergangenheit. Was andere schönreden oder gar verschweigen würden, spricht er offen aus. Der 36-Jährige macht kein Geheimnis aus seiner Vergangenheit als Drogendealer. Kriminalität, finanzielle Ängste und Kummer begleiteten ihn früher. RAF Camora gab nun weitere Details über diese Zeit preis. „Ich habe Kokain verkauft, aber auch Ecstasy, LSD, Gras und Fahrräder." Zu groß waren die Geldsorgen des österreichischen Rappers. In BRAVO-Interview erzählte er uns, ob es wirklich jedem gelingen kann, seine Träume zu verwirklichen und sein Leben zu ändern. "Natürlich braucht man auch ein bisschen Glück und Durchhaltevermögen, aber es gibt eine Formel, wie man seine Träume verwirklichen kann. Such' dir drei Dinge, in denen du gut bist und arbeite stets an ihnen. Konzentriere dich darauf und werde in diesen drei Dingen der Beste! So kommst du deinem Ziel immer näher." Was für eine coole Einstellung! 💪🏼

