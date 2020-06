RAF Camora: Das ist seine neue Wohnung

Wer erfolgreich ist, darf sich auch mal etwas leisten. Das dachte sich wohl auch der Wiener Rapper Raf Camora. Er gönnte sich jetzt eine neue Bude und nahm seine Follower gleich mal auf die Baustelle mit. Und das, obwohl RAF sonst nicht unbedingt derjenige ist, der seinen Fans private Einblicke in sein Leben gewährt. Raf Camora versorgt seine Follower lieber mit verrückten Wetten, als sein Lifestyle zu zeigen. Jetzt machte er allerdings eine Ausnahme: Er teilte auf Instagram einige Einblicke seiner neuen 4 Wände. Die Bilder lassen einiges erahnen...

Mit eine Menge Humor gibt RAF Camora seinen Followern eine kleine Roomtour seiner neuen Wohnung Instagram @raf_camora

RAF Camora: So privat wie nie

In seiner Instastory gibt der Rapper gleich zwei erste Einblicke. Noch ist nicht alles fertig, denn zurzeit befindet sich seine Wohnung größtenteils im Umbau. Dennoch lässt sich einiges erkennen: Er hat einen wunderschönen Kamin und auf seinem Balkon ist ein fetter Olivenbaum eingezogen, der seine Wohnung schon jetzt viel gemütlicher macht. Sein Humor darf auch hier natürlich nicht fehlen. Zu seinen beiden Bildern schreibt der "500 PS"-Sänger: "Grüße aus der Baustelle, die bald meine neue Wohnung wird. Kamin immer wieder was Gutes. Olivenbaum auch immer wieder was Gutes." Haha, wir sind gespannt, ob wir von RAF nochmal eine komplette Haustour zu sehen bekommen, in der er uns auch das ein oder andere Geheimzimmer lüftet, wie es schon Bibis Beauty Palace und Julienco getan haben.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!