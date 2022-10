“Pretty Little Liars"-Star Shay Mitchell: Outing auf TikTok

Shay Mitchell: „Ich verliebe mich in den Spirit eines Menschen“

In “Pretty Little Liars” spielt Shay Mitchell Emily Fields, die sich in Alison DiLaurentis (Sasha Pieterse) verliebt und schlussendlich auch mit ihr zusammenkommt.

Die Schauspielerin wurde deshalb oft gefragt, ob sie selbst Teil der LGTBQI+-Community sei. In einem Interview mit Maxime äußerte sie sich bereits über ihre sexuelle Orientierung: „Emily labelt sich selbst nicht und ich selbst label mich auch nicht. Ich verliebe mich in den Spirit eines Menschen. Liebe ist Liebe und das werde ich immer sagen“. Auf TikTok gab die Schauspielerin nun einen weiteren Hinweis.

Shay Mitchells Outing per Video

Shay Mitchell reagierte auf der Plattform mit einem Duett auf ein Video, in dem es darum geht, dass viele bisexuelle Frauen, eine grüne Samtcouch in ihrer Wohnung stehen haben. „Wenn du dich als bisexuell identifizierst … Hast du eine grüne Samtcouch?“ fragt eine Frau in dem Originalvideo. Die PLL-Darstellerin zeigt daraufhin in einem Duett-Video ihre Couch – die samtgrün ist.

Fans sehen darin ein Outing von Shay Mitchell, die mit dem Video deutlich zu machen scheint, dass sie auch Frauen liebt. „Ein Gewinn für die Mädels“, lautet ein Kommentar unter dem TikTok. „Ich dachte nicht, dass du mich so fragst, deine Freundin zu sein, aber ja“, scherzt eine Userin. Auf TikTok hat Shay Mitchell mittlerweile 1.7 Millionen Follower*innen und lässt diese gern an ihrem Privatleben teilhaben.

Auf dem Dating-Markt ist Shay allerdings aktuell nicht. Seit 2017 ist sie mit Schauspieler Matte Babel zusammen, vor wenigen Monaten bekam sie außerdem ihr zweites Kind.

Ein Reboot der Erfolgserie "Pretty Little Liars" wurde übrigens schon bestätigt. Ob Shay Mitchell beim "Pretty Little Liars"-Spin Off dabei sein wird, ließ sie bisher offen.

