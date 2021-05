„Pretty Little Liars“: Shay Mitchell plündert das Set

Die kanadische Schauspielerin Shay Mitchell ist vor allem durch die US-Serie "Pretty Little Liars" bekannt. Für alle, die diese Serie nicht kennen: Es handelt sich um die Geschichte von vier Freundinnen, Hanna Marin, Aria Montgomery, Spencer Hastings und Emily Fields. Mit dem Verschwinden einer Freundin verändert sich deren Leben jedoch schlagartig. Shay Mitchell übernahm dabei die Rolle von Emily Fields. In einem Interview verriet die Schauspielerin nun, dass sie noch einige Teile von dem Set Zuhause hat.

„Pretty Little Liars“-Star: Diese Dinge hat sie Zuhause

Die Mysteryserie wurde in den Jahren 2010 bis 2017 produziert. Somit ist der letzte Dreh mittlerweile über vier Jahre her. Ein „Pretty Little Liars“-Reboot wurde jedoch bereits bestätigt, die Serie kommt also nochmal wieder! Shay Mitchell, welche in der Serie eine Rolle der vier Freundinnen einnahm, erinnert sich gerne zurück an die Dreharbeiten und den großen Erfolg der Serie. Nach so einem positiven Feedback der Zuschauer ist das nicht verwunderlich. Das Reisen in die Vergangenheit fällt der Schauspielerin jedoch ganz einfach! Alles, was sie dafür tun muss: Aufstehen und den Kleiderschrank öffnen. Shay hat nämlich noch so einige Klamotten von den Dreharbeiten als Emily in ihrem Schrank. Aber nicht etwas die glamourösen Kleider, nein! „Ich habe tatsächlich viele Badeanzüge und einige Trainingsanzüge aufbewahrt“, so der „Pretty Little Liars“-Star. „Und einige Pullover hier und da“. Das sind genau die Sachen, die sie immer schätzen wird und auf jeden Fall niemals aus ihrem Gedächtnis verbannen wird. Diese tolle Zeit werden Shay und ihr Kleiderschrank mit Sicherheit nie vergessen!

Hat Shay Mitchell am Set wirklich geklaut?

Viele grübeln sicherlich, ob es überhaupt erlaubt ist, Klamotten, Accessoires oder Ähnliches von irgendwelchen Dreharbeiten mit nach Hause zu nehmen und diese dann auch noch für den Rest des Lebens zu behalten – legal oder illegal? 😧 Keine Sorge, selbstverständlich ist alles rechtlich zugegangen. Es ist sogar üblich, dass Schauspieler Stücke von den Dreharbeiten behalten, entweder als Andenken oder eben um sie tragen. Shay ist damit also nicht alleine, auch Jennifer Lawrence hat beispielsweise Jacke und Stiefel ihres Charakters von „The Hunger Games“ zu Hause. Bei Shay dienen die Klamotten einerseits zwar als Erinnerung, aber sie führt ihre Erinnerungsstücke auch wirklich aus. Auf TikTok hat sie sich nämlich auch bereits in mehreren Teilen präsentiert.