„Breaking Bad“ -Star brach bei dieser Szene zusammen

„Breaking Bad“ hat so gut wie jeder gesehen. Der Hype um die Serie war so groß, dass Netflix sogar einen Breaking-Bad Film produziert hat. Für alle , die die Serie nicht kennen: Es handelt sich um die Wandlung eines Chemielehrers, welcher an Lungenkrebs erkrankt ist und mit der Zeit zum gnadenlosen Kriminellen wird. Die Hauptrolle übernahm Bryan Cranston, er spielte die Rolle des Chemielehrers Walter White. Doch der Dreh war auch für den vierfachen Emmy Award Träger nicht immer einfach.

Diese Szene war besonders hart für den „Breaking Bad“-Star

Die Schauspielkünste des „Breaking Bad“-Stars Bryan Cranston sind ohne Zweifel gigantisch! Doch auch Superstars wie Bryan haben mit manchen Szenen ordentlich zu kämpfen. Die Fanbase ist jedoch erleichtert, dass die Rolle von Walter White von ihm gespielt wurde, denn das war anfangs gar nicht der Plan. Die Führungskräfte von Fox wollten das Schauspieltalent vorerst gar nicht für den Auftritt, glücklicherweise konnte Bryan Cranston sie letztendlich doch umhauen und in die Geschichte der Erfolgsserie einsteigen. Ein Glück! In einem Interview erklärte der „Breaking Bad“-Star, dass die Szene in der Jane (Krysten Ritter) noch in der Nacht stirbt, die härteste in der ganzen Serie war. Walther hat Jane versehentlich auf den Rücken gedreht, als er versuchte Jesse zu wecken.Jane starb später an ihrem eigenen Erbrochenen. In dieser Szene wurden beide Charaktere in einer Nahaufnahme festgehalten, Bryans Gesichtsausdruck ist fassungslos und die Tränen liefen ihm nur so aus den Augen. Und das alles unglaublich authentisch! Kein Wunder – Bryan verriet, dass er in diesem Moment an seine Tochter Taylor Cranston denken musste.

Das hat die Tochter des „Breaking Bad“-Stars damit zu tun

Bryan Cranston ist Vater seiner geliebten Tochter Taylor Cranston. Zufällig ist sie ebenso wie ihr Papa in der Schauspielbranche tätig und hatte sich sogar einen Gastauftritt in der berühmten „Breaking Bad“-Serie ergattert. Walther White, gespielt von Bryan Cranston, hat während der Todesszene von Jane an seine Tochter denken müssen. Denn auch während der Serie war der Schauspieler Vater, weswegen es für ihn selbstverständlich war, Emotionen zu zeigen. Dabei war es ihm egal, ob Jane ihn zuvor erpresst hat oder nicht. Anstatt Janes Gesicht hat er nur noch das seiner Tochter gesehen – es war der Erfolgsgarant, denn glaubwürdiger hätten die Gefühle nicht vermittelt werden können. Der Schock saß jedoch tief, wie Bryan erklärte. Er musste nach dem Dreh erst einmal mit der Situation klarkommen und „dieses Gefühl beseitigen“.