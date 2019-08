Diese Mega-Serie wird zum Film! 🎬

"Breaking Bad" wird zum Film

Nachdem schon letztes Jahr angekündigt wurde, dass Netflix einige Kult-Filme neu verfilmen will, kommen jetzt auch alle Serien-Fans auf ihre Kosten: Ein Sprecher von Netflix verriet jetzt nämlich: "Breaking Bad wurde verfilmt!" OMG, whattt? Die absolut gehypte Kult-Serie mit den beiden Crystal-Meth-kochenden Darstellern Bryan Cranston und Aaron Paul kommt zurück! Zu sehen bekommen wir den Film namens "El Camino: A Breaking Bad Movie" schon ganz bald – nämlich schon am 11. Oktober! Hier siehst du schon den ersten Trailer:

Netflix verfilmt Kult-Serie "Breaking Bad"

Schon Anfang des Jahres sicherte sich Netflix die Rechte an einer Forsetzung von "Breaking Bad". Bryan Cranstone spielte in der erfolgreichen Serie Walter White – einen krebskranken Chemielehrer, der aus Geldnot zum Drogenkoch wird. In "El Camino: A Breaking Bad Movie" bekommt allerdings sein Komplize Aaron Paul aka Jesse Pinkman die Hauptrolle. Somit kann die Geschichte trotz des tragischen Todes von Walter White weitergesponnen werden. "Breaking Bad" ist schon seit 2013 abgedreht, von 2008 bis dahin war sie eine der meist gesehenen Serien unserer Zeit. Hier erfährst du genau, worum es in dem "Breaking Bad"-Film gehen soll …

Gönn dir die neue BRAVO für mehr Star-News: