"Breaking Bad": Film geplant!

"Breaking Bad": Der Film

Das Finale der beliebten Serie "Breaking Bad" liegt bereits sechs Jahre zurück. Nach fünf Staffeln nahm die Story um Bryan Cranstone (62) alias Walter White und Aaron Paul (39) alias Jesse Pinkman ein heftiges Ende. Der Chemielehrer Walter, der zum Drogenkoch wurde, stirbt durch die Explosion seines geliebten Methamphetamin-Labors. Doch Jesse von dem man eigentlich gedacht hätte, dass er viel eher den Löffel abgibt – hat tatsächlich das ganze Drama überlebt. Jedoch wusste man zum Schluss nur noch, dass er gekidnappt wurde. Kein Wunder, dass sich Netflix die Rechte an einer Fortsetzung sichert. In dem Sequel bekommt kein geringerer als Aaron Paul aka Jesse Pinkman die Hauptrolle. Somit kann die Geschichte trotz des tragischen Todes von Walter White weitergesponnen werden.

"Breaking Bad" Sequel: Die Story

In dem "Breaking Bad"-Film wird es laut Hollywood Reporter, um die Flucht des gekidnappten Jesse Pinkmann gehen. Serienschöpfer Vince Gilligan wird auch beim Sequel wieder als Produzent und Regisseur agieren. Da stehen die Chancen natürlich umso besser, dass Netflix dem bisherigen Stil treu bleibt. Bisher geht man davon aus, dass Walter Tod ist. Jedoch heißt der Darsteller die Gerüchteküche an. "Ich weiß nicht, ob ich einen Auftritt habe – in Rückblenden oder Vorblenden –, aber ich bin begeistert, weil es ‚Breaking Bad‘ ist und es die größte berufliche Phase meines Lebens war. Ich kann es kaum erwarten, all die Leute wiederzusehen, auch wenn ich nur zu Besuch am Set bin.", verrät Bryan Cranston. Wie geil wär das denn bitte, wenn Walter und Jesse wieder vereint wären.

Abstimmen

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: