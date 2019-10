Faze Banks: Ärger mit der Polizei

Der US-amerikanische Gaming-YouTuber Faze Banks, der bis vor Kurzem noch mit YouTube-Star Alissa Violet zusammen war, bekommt es jetzt mit der Polizei zu tun … Denn er hat einen Schaden von tausenden von Euros angerichtet! 😱 Wie TMZ berichtet, soll der Webstar nämlich in Las Vegas in einem Hotel randaliert und dabei ein Hotelzimmer zerstört haben! Oh, oh … Der 28-Jährige baute das Gaming-Netzwerk "FaZe" und "Clout" mit auf, das vor allem für ihre Erfolge im "Call of Duty," "Fortnite" und "Overwatch" Spielen sind und schon einige Online-Turniere gewonnen haben. Stars wie MIGOS-Rapper Offset, Post Malone und Lil Yachty sind Fans der Clique!

YouTube-Star zerschlägt Fenster im Hotel

FaZe Banks, der mit vollem Namen Richard Bengtson heißt, ist einer der berühmtesten und erfolgreichsten Gaming-YouTuber der Welt. Jetzt hat er Ärger mit der Polizei! Der Internet-Star, der eigentlich in Los Angeles wohnt, soll bei einem Ausflug nach Las Vegas die Einrichtung seines Hotelzimmers zerstört haben. Der Schaden kostet den YouTuber 30.000 US-Dollar – ungefähr 27 Tausend Euro ! Ricky soll dabei nicht nur die Möbel zerschlagen, sondern auch Löcher in die Wand geboxt haben und ein Fenster zerschlagen haben. Der YouTuber sprach schon in der Vergangenheit öffentlich über seine Suchtprobleme mit Alkohol und Drogen und war eigentlich clean, doch Fans vermuten, dass es ihm nach der Trennung von Girlfriend Alissa Violet wieder schlechter geht …

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!