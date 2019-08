Faze Banks & Alissa Violet

Jake Pauls Ex-Freundin und YouTube-Star Alissa Violet verliebte sich nach der harten Trennung vom Team 10-Chef in einen weiteren YouTube-Star: Diesmal Gamer FazeBanks vom Faze-Clan. Im Juli 2019 verkündeten die beiden, dass sie sich getrennt haben – doch teilen sich noch immer ihre beiden Hunde. Faze alias Ricky sagte in einem Statement: "Ich liebe dieses Mädchen bis zum Tod und werde sie immer lieben. Ich werde nie ein böses Wort über sie verlieren." Na hoffen wir mal, dass das so bleibt … Alissa postet bei Twitter zur Zeit nämlich unterschwellig negative Sprüche …