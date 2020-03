Pietro Lombardi: Kontaktverbot zu Sohn Alessio

Pietro Lombardi: Sohn Alessio ist sein ganzer Stolz

Erst letzte Woche veröffentlichte Pietro Lombardi ein Video auf seinem Instagram-Kanal, in dem er für seine Ex rührende Zeilen singt. Sein neuer Song „Kämpferherz“ handelt nämlich von der wohl schwersten Zeit im Leben des Sängers: Die Geburt seines 4-jährigen Sohnes Alessio, der mit einem Herzfehler auf die Welt kam. Papa Pietro und Mama Sarah Lombardi bangten Monate lang um das Leben ihres kleinen Jungen, der sich jedoch mit viel Willenskraft und Lebensmut kämpfte. Heute sind seine Eltern Sarah und Pietro Lombardi umso stolzer auf ihren Alessio.

Pietro Lombardi: Er will Alessio beschützen

Doch auch Familie Lombardi spürt die Auswirkungen des Corona-Virus. Bei der RTL-Show „Guten Morgen Deutschland“ wurde Pietro heute morgen live zugeschaltet und berichtete, dass er seinen Sohn Alessio so schnell erstmal nicht wiedersehen wird. „Ich war ein bisschen angeschlagen die letzten Tage, ich hatte eine Erkältung. War auch beim Arzt. Mir geht’s aber wieder gut. Gott sei Dank!“ Auf Nachfrage, ob er sich denn auch auf den Virus COVID-19 hat testen lassen, antwortete der Sänger: „Ich hab mir durchchecken lassen, aber einen Test habe ich jetzt nicht gemacht“, erzählt der 27-Jährige im Live-Stream. Um seinen kleinen Sohn jedoch zu schützen und ihn nicht anstecken wollte, verbrachte Alessio die letzten Tage bei seiner Mama. Die letzte Zeit gab es übrigens vermehrt Hinweise, dass Sarah Lombardi einen neuen Freund hat. Pietro Lombardi ist mit seinem Sohn momentan hauptsächlich über FaceTime in Kontakt „Das ist gut so!“, sagt Pietro. Denn obwohl Kinder von dem Corona-Virus generell weniger betroffen sind, will der Sänger seinen Sohn trotzdem schützen.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!