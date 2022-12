"Phantastische Tierwesen": Schock für Fans

Die amerikanische Film- und Fernsehgesellschaft Warner Bros. Pictures und Erfolgs-Autorin J.K. Rowling feierten mit der "Harry Potter"-Reihe einen enormen Erfolg. Mit den "Phantastische Tierwesen"-Filmen wollten sie an diesen krassen Erfolg anknüpfen. Der erste Teil ("Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind") kam auch noch richtig gut bei den Zuschauer*innen an, jedoch war der zweite Teil ("Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen") schon deutlich weniger erfolgreich.

Der dritte Teil ("Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse") kam dieses Jahr auf dem Markt und wurde leider wieder nicht so gut angenommen von den Fans. Man hatte mit einem deutlich größerem Erfolg gerechnet. Die Produktion von weiteren "Phantastischen Tierwesen"-Filmen könnte nun in großer Gefahr sein. Für einige Zuschauer*innen fühlte sich der neuste Film bereits schon ein bisschen so an, als ob das Produktionsteam einkalkuliert hätte, dass auch dieser Fantasy-Teil nicht so gut beim Publikum ankommen wird. "Versöhnlich und abgerundet", so wird er beschrieben. Doch ist das wirklich wahr? Wird es in Zukunft keine "Phantastischen Tierwesen"-Filme mehr geben? Geplant waren eigentlich noch zwei weitere Produktionen, jedoch scheint es nun ganz anders zu kommen …