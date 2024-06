"Peaky Blinders"-Film endlich offiziell bestätigt!

In der Ankündigung schrieb Netflix: "Tommy Shelby kehrt zurück. Ein 'Peaky Blinders'-Film mit Cillian Murphy kommt zu Netflix". Wir müssen also auch im kommenden Film nicht auf unseren Lieblingsgangster verzichten! 😍 Cillian Murphy sagt über seine Rückkehr: "Es scheint, als wäre Tommy Shelby noch nicht fertig mit mir… Es ist sehr erfreulich, erneut mit Steven Knight [Serienschöpfer] und Tom Harper [Regisseur] an der Verfilmung von 'Peaky Blinders' zu arbeiten. Das ist etwas für die Fans." Die Produktion des Films soll noch in diesem Jahr starten. Doch worum wird es darin gehen? Genaue Details sind bisher nicht bekannt, der Film soll aber während des Zweiten Weltkrieges spielen. Außerdem können wir damit rechnen, dass neben Cillian Murphy auch noch einige andere Serien-Darsteller*innen im Film mitwirken werden.