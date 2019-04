Ostern: Coole Geschenk-Ideen für deine Liebsten

Der Frühling ist endlich da, Ostern steht vor der Tür. Am 21. April ist der Osterhase auch sicherlich wieder fleißig und bringt dir schöne Sachen. Cool! Doch vielleicht möchtest auch du deinen Liebsten ja eine kleine Freude zum Osterfest machen? Wir haben ein paar coole Oster-Geschenk-Ideen gesammelt. Die noch nicht mal teuer sind.

Eierbecher-Liebe

PR-Foto

Zu Ostern gibt es ja bekanntlich – richtig! – Ostereier. Doch man braucht natürlich auch einen Behälter, um die leckeren Eier verspeisen zu können. Wie wäre es denn mit diesem coolen Eierbecher? Da ist nebem dem Ei nämlich ganz, ganz viel Liebe drin. >>> Hier bekommst du den Eierbecher "Ei love you" für ca. 6€.

Gute Musik teilt man mit den Liebsten.

PR-Foto

Ihr kennt das sicher. Ihr wollt euren Freunden unterwegs unbedingt ein mega tolles Lied zeigen, doch es gibt nur – wie blöd – zwei Ohrenstecker an euren Kopfhörern. Echt schade, denn du magst die Musik ja mit mehreren Freunden teilen. Kein Problem mit diesem cuten Häschen-Audio-Splitter. Eingestöpselt und schon können schon mal vier Personen gleichzeitg hören. >>> Mega cool, gleich kaufen und zwar hier (für ca. 13€)!

Schoki geht einfach immer!

PR-Foto

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Drum schenk deinen Liebsten doch einfach diese süße Oster-Schoki. Das Besondere daran: Du kannst direkt eine personalisierte Nachricht auf die Verpackung drucken lassen. Richtig cute!! >>> Bestellen kannst du die Schoki für ca. 5€ hier.

Cute Jute

PR-Foto

Zu Ostern gibt es ein Osternest! Oder? Muss nicht sein. Dieses Jahr gibt es für deine Liebsten Ostereier, Schoki und alle anderen Ostergeschenke nicht aus dem Nest, sondern aus diesem süßen Jute-Beutelchen. Und sogar den Namen von deinem Beschenkten kannst du direkt drauf drucken lassen. Da freut sich doch sicherlich jeder mega darüber. >>> Das Säckchen gibt's für ca. 6€ hier.

Ostern zum Knuddeln

PR-Foto

Kein Freund? Kein Problem! Zum Kuscheln kann man auch super dieses süße Osterhäschen nehmen. Flauschig weich und super cute. Und ein individuelles Foto trägt der kleine Hoppelzwerg auch noch auf seinem T-Shirt. Wenn man den nicht gerne in den Arm nimmt, weiß ich auch nicht weiter. >>> Zu kaufen gibt's das Hasi für ca. 20€ hier.

Ein Tee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen

PR-Foto

Wer braucht schon Kaffee, wenn er sich mit diesem tollen Tee-Hasen einen leckeren Tee zaubern kann? Einfach die Teekräuter in das Möhrchen füllen und den kleinen Hasen an die mit heißem Wasser gefüllte Teetasse hängen. Schaut super putzig aus. Der Tee schmeckt dann natürlich auch gleich viel besser. Versprochen! >>> Erhältlich ist das Tee-Häschen für ca. 13€ hier.

Hasiger Handy-Putz

PR-Foto

Es ist Früüüühling. Der Frühjahrsputz steht an... Eher uncool! Zumindest macht es Spaß, das Handy von Fingerdappern zu befreien – mit diesem Hasen-Reinigungspad safe! Stets einsatzbereit klebt es mithilfe eines Magneten an deinem Telefon bis du es brauchst. Doch sicherlich hast nicht nur du Freude an dem kleinen Putz-Hasen. Deine Freunde und Familie finden es bestimmt auch klasse. >>> Kaufen kannst du den kleinen Helfer für ca. 4€ hier.

Mit diesen tollen Geschenk-Ideen kann das Osterfest ja kommen. In diesem Sinne: Frohe Ostern dir und deiner Familie!