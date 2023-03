One Direction: Süßes Familien-Video zu "Story of my Life"

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass One Direction mit "Best Song Ever" einen super Gute-Laune-Hit veröffentlicht haben! "Story of my Life" von One Direction wird die zweite Single aus dem dritten Album "Midnight Memories", dass am 25. November 2013 erscheinen wird.

Die neue Single "Story of my Life" von One Direction erscheint am 28. Oktober 2013. Schau dir die süßen Kinderbilder der Jungs in unserer Galerie an!