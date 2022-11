One Direction: Die schlechteste Band der Welt?

One Direction räumen einen Preis nach dem anderen ab. Allerdings können sich die "Story Of My Life"-Sänger nicht über alle freuen. Jetzt wurde sie wieder für einen eher gefürchteten Awards nominiert: Nämlich für den NME Awards als schlechteste Band.

Richtig dicke kommt's für 1D-Schnuckel Harry Styles. Der wurde nämlich auch wieder als "Schurke des Jahres" nominiert. Gegen ihn treten an: Miley Cyrus, Robin Thicke, Russell Brand, Vladimir Putin und David Cameron.