"Obi-Wan Kenobi": Starttermin, Cast und Geheimnisse

„Obi-Wan Kenobi“ ist die neuste „Star Wars“-Serie, die für den Streaming-Dienst Disney Plus produziert wird. Nach „The Mandalorian“ und „The Book of Boba Fett“ ist das bereits die dritte – wirklich eine gute Zeit, um ein „Star Wars“-Fan zu sein! 😀 Doch wann geht „Obi-Wan Kenobi“ los? Worum geht es? Und wer spielt alles mit? Wir haben alle Fragen rund um Starttermin, Cast und Handlung von „Obi-Wan Kenobi“ für euch gesammelt!

Wann kommt „Obi-Wan Kenobi“?

„Obi-Wan Kenobi“ erhielt erst kürzlich einen Starttermin: Am 25. Mai 2022 ist die Serie exklusiv auf Disney Plus streambar! Viele Fans rechneten bereits damit, dass die „Star Wars“-Serie im Mai dieses Jahres starten wird – allerdings erwarteten sie „Obi-Wan Kenobi“ eher am 04. Mai. Wieso? Das ist der „Star Wars“-Day! Im Englischen heißt es nämlich „May, the fourth“, was ähnlich klingt, wie „May the force be with you“ (in Deutsch: „Möge die macht mit dir sein“).

Tatsächlich passt der 25. Mai aber viel besser, denn hierbei handelt es sich um den eigentlichen „Star Wars“-Day. Wieso? Am 25. Mai 1977 kam in Amerika „Star Wars: Episode IV – A New Hope” (“Eine neue Hoffnung“) in die Kinos – der allererste „Star Wars“-Film! Das war auch der Film, in dem Obi-Wan Kenobi (gespielt von Alec Guinness) seinen ersten Auftritt in dem Franchise hatte. Es ist also mehr als passend, genau an diesem Tag, über 40 Jahre später, die Serie zur Figur starten zu lassen.

Worum geht es in „Obi-Wan Kenobi“?

Tiefgehende Details sind noch nicht über den Handlungsverlauf von „Obi-Wan Kenobi“ bekannt. Die Serie spielt 10 Jahre nach dem Ende von „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“. Obi-Wan Kenobi (gespielt von Ewan McGregor) hat immer noch mit der schlimmsten Niederlage seines Lebens zu kämpfen: Der Jedi-Orden ist zerstört, die meisten seiner Freund*innen tot oder im Exil und sein eigener Schüler und de facto Sohn/Bruder, Anakin Skywalker, verriet ihn und den Orden und wurde zum Sith-Lord Darth Vader.

Bei „Obi-Wan Kenobi“ handelt es sich um eine Mini-Serie mit 6 Folgen. Die Serie wird – wie so viele „Star Wars“-Produktionen dieser Tage, auf dem Wüstenplaneten Tatooine spielen, auf dem der Jedi-Ritter ins Exil ging. Dort wacht er über den Sohn von Anakin, Luke Skywalker. Doch offenbar wird die Serie nicht nur in der Wüste spielen, wie einige veröffentlichte Bilder bereits zeigen. Obi-Wan Kenobi scheint seine Zeit auch damit zu verbringen, das Imperium zu bekämpfen – und auch eine Begegnung mit seinem alten Schüler Darth Vader scheint geplant zu sein!

„Obi-Wan Kenobi“: Diese Stars spielen mit!

Lange musste Hauptdarsteller McGregor die Planung und seine Rolle in der Serie „Obi-Wan Kenobi“ geheim halten. Ein Umstand, der dem Star zu schaffen machte! „Es gab diese überwältigende Anzahl an Spekulationen auf Social Media und anderswo und überall, wo ich hin ging für die letzten 10 Jahre, fragte man mich: ‚Würdest du die Rolle wieder spielen?‘ Und als [Disney] damit anfing, die ganzen Spin-Offs anzukündigen, fragte natürlich jede*r: ‚Wirst du Obi-Wan in dem Spin-Off sein?‘ und ich war bereits in Gesprächen mit Lucasfilm und Disney, aber natürlich durfte ich das nicht verraten“, sagte er in einem Interview mit Jimmy Kimmel.

Nun ist klar, dass er wieder in die Rolle von Obi-Wan Kenobi schlüpfen wird und der Schauspieler freut sich schon sehr! Die wenigsten Fans dürfte McGregors Rückkehr überraschen – ganz anders als Hayden Christensens Rückkehr als Anakin Skywalker bzw. Darth Vader. Fans kennen ihn noch aus „Angriff der Klonkrieger“ und „Die Rache der Sith“ – seither war es um den Schauspieler ruhiger geworden. „Es war so eine unglaubliche Reise für mich, Anakin Skywalker zu spielen“, sagte Christensen in einem offiziellen Statement. „Es fühlt sich gut an, zurück zu sein.“ Auch andere, weniger bekannte Gesichter, sind wieder Teil vom Cast: Bonnie Piesse und Joel Edgerton werden ihre Rolle von Tante Beru und Onkel Owen aus Episode II und III von „Star Wars“ erneut spielen.

Ein neues Gesicht wird Kumail Nanjiani spielen, den Marvel-Fans aus „Eternals“ kennen. „Es war absolut unglaublich“, erzählte der Schauspieler im Interview mit USA Today. „Es war mein erster Job außerhalb der Quarantäne: Ich wurde geimpft, bin direkt auf das Set gekommen und hatte die besten drei Monate“, so der Darsteller weiter. Neben Nanjiani dürfen wir uns auch auf folgende Stars freuen:

O'Shea Jackson Jr.

Sung Kang

Maya Erskine

Rupert Friend

Simone Kessell

Benny Safdie

Moses Ingram

Unter Umständen gesellt sich auch Jimmy Smits dazu – er spielte in „Die Rache der Sith“ Senator Bail Organa, den Adoptivvater von Prinzessin Leia. Auch Liam Neeson soll gerüchtehalber bei „Obi-Wan Kenobi“ auftauchen. In „Die dunkle Bedrohung“ spielte er den Jedi-Meister Qui-Gon Jin, den Lehrer von Obi-Wan. Doch bestätigt wurden beide Gerüchte bisher nicht! Wir werden uns wohl noch bis Ende Mai gedulden müssen und sind schon sehr gespannt auf die neue „Star Wars“-Serie!

