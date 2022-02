"The Mandalorian": Was ist das "Dunkelschwert"?

Das „Dunkelschwert“ (im Englischen: „Darksaber“) tauchte zum ersten Mal im Finale der ersten Staffel von „The Mandalorian“ auf – doch viele „Star Wars“-Fans kannten das besondere schwarze Lichtschwert bereits aus älteren Serien. Viele Fragen ranken sich um das Dunkelschwert: Warum sieht es ganz anders aus als andere Lichtschwerter? Woher kommt es? Und warum scheint es für seinen aktuellen Träger, Din Djarin, so furchtbar schwer zu sein? Wir haben alle Fragen rund um den „Darksaber“ für euch beantwortet!

Woher kommt das Dunkelschwert?

Das Dunkelschwert hat öfter seine*n Träger*in gewechselt! 2021 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Das Dunkelschwert ist Jahrtausende alt und wurde zu Zeiten der Alten Republik geschmiedet. Damals gehörte es Tarre Vizsla, dem ersten Mandalorianer, der in den Orden der Jedi aufgenommen wurde. Nach seinem Tod wurde es im Jedi-Tempel aufbewahrt, wo es allerdings von den Nachfahren von Vizsla gestohlen wurde. Die Mandalorianer vom Haus Vizsla nutzten das Schwert über Generationen, um viele Jedi zu töten und sicherten sich mit dem Darksaber die Herrschaft über den Heimatplaneten der Mandalorianer: Mandalore.

In der Animationsserie „Star Wars: The Clone Wars” hatte der Darksaber dann seinen ersten Auftritt in den Händen von Pre Vizsla, dem Anführer der Death Watch und Gouverneur eines Mondes von Mandalore. Die Death Watch (auch „Todeswache“ genannt) war eine Fraktion im Mandalorianischen Bürgerkrieg. Die Herzogin von Mandalore, Satine Kryze, wollte, dass die Mandalorianer Krieg und Kampf den Rücken zukehren – die Death Watch, angeführt von Vizsla, war dagegen. Vizsla verbündete sich mit dem Sith-Lord Darth Maul, um die Herrschaft von Mandalore an sich zu reißen, jedoch anschließend von Maul zum Kampf herausgefordert und starb. Das Dunkelschwert ging in Mauls Besitz über.

In „Star Wars: Rebels“ stahl Sabine Wren, eine Mandalorianerin, das Schwert schließlich von Maul und nutzte es im Kampf zur Befreiung des Planeten Mandalore vom Imperium. Sie übergab es der Schwester von Herzogin Satine, Bo-Katan Kryze, da der Darksaber über die Jahre zum Symbol für die Herrschaft über Mandalore wurde. Mit der Waffe ausgestattet, sollte Kryze ihr Anrecht auf den Thron ausüben können. Doch das Schwert sollte nicht lange in ihrem Besitz bleiben …

Denn in „The Mandalorian“ ist Moff Gideon, Offizier des Galatkischen Imperiums, im Besitz vom Darksaber und fordert am Ende von Staffel 2 den Mandalorianer Din Djarin zum Zweikampf heraus. Der Kopfgeldjäger kann den Moff besiegen und wird damit – ungewollt – zum rechtmäßigen Herrscher über Mandalore. Kryze, die alles versucht hat, um das Dunkelschwert zurück in ihren Besitz zu bringen, muss nun entscheiden, ob sie Djarin zum Kampf herausfordert. Denn: Nach alter mandalorianischer Tradition muss das Dunkelschwert im Zweikampf gewonnen werden und darf nicht freiwillig übergeben werden. Aus diesem Grund zweifelten viele Mandalorianer ihr Anrecht auf den Thron von Mandalore schon damals an, als das Schwert noch in ihrem Besitz war – denn schließlich wurde es ihr von Sabine übergeben, nicht im Kampf gewonnen!

Warum sieht der Darksaber so anders aus?

Bei dem Dunkelschwert handelt es sich um ein uraltes Lichtschwert mit schwarzer Klinge, die kürzer ist als viele andere Lichtschwerter. Der Griff des Schwerts besteht aus Beskar, einem Metall, das auch für Rüstungen von Mandalorianern genutzt wird. Während die meisten Lichtschwerter von Jedi (oder Sith) gebaut werden und ähnlich aussehen, ist der Darksaber angelehnt an die Schmiedekunst der Mandalorianer. Der Kristall im Inneren des Griffs ist anders als die Lichtschwert-Kristalle, die von Jedi und Sith genutzt werden: Er dient als Kanal für die Energie der Macht.

Hinter den Kulissen kann das Aussehen des Schwerts wohl auch auf den ursprünglichen Plan von „The Clone Wars“-Autor Dave Filoni zurückgeführt werden: Eigentlich sollte das Dunkelschwert nämlich kein Lichtschwert, sondern eine Vibroklinge sein (ebenfalls ein mandalorianisches Schwert). George Lucas, der Erfinder von „Star Wars“, der damals noch Mitspracherecht hatte, sprach sich aber klar dagegen aus, da ein Lichtschwert nichts mehr Besonderes sein würde, wenn jemand mit einer einfachen Vibroklinge dagegen antreten könnte. So entstand der Darksaber und sein besonderes Aussehen.

Wieso ist das Dunkelschwert so schwer in „The Mandalorian“?

Im Kampf hat Din Djarin noch seine Probleme mit dem Darksaber 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Während Jedi und Sith grazil mit ihren Lichtschwertern umgehen können, scheint das Dunkelschwert in den Szenen von „The Book of Boba Fett“, in denen wir es zum ersten Mal in den Händen von Din Djarin sehen, schwer und umständlich zu führen zu sein. Der Grund hierfür liegt im Kristall in der Klinge. Die Gedanken und Handlungen des*der Träger*in lenken den Energiestrom der Klinge – ist der*die Träger*in emotional aufgeladen, führt dies auch zu einem elektrischen Effekt der Klinge. Und ist die Person, die das Dunkelschwert führt, gedanklich nicht bei der Sache, wirkt sich das direkt auf das Gewicht des Schwerts aus.

In „The Book of Boba Fett” sehen wir Din Djarin in einer Zeit, in der es ihm psychisch alles andere als gut geht. Er vermisst Grogu („Baby Yoda“) sehr, nachdem er seinen kleinen Begleiter in die Hände von Luke Skywalker gegeben hat, damit dieser ihn als Jedi trainiert. Entsprechend wenig fokussiert ist der Mandalorianer im Umgang mit dem Darksaber, was ihm auch die mandalorianische Schmiedin im Trainingskampf nahelegt. So kämpfe er „gegen die Klinge“ anstatt sich mit seinem Geist auf seine*n Gegner*in zu konzentrieren. Es wird sich zeigen, ob er im Laufe von „The Mandalorian“ Staffel 3 lernt, mit der Klinge besser umzugehen, nun, da Grogu wieder an seiner Seite ist!