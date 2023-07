"Noch nie in meinem Leben…" Staffel 4: Dieser Charakter wird völlig vernachlässigt!

Es ist die vierte und letzte Staffel von "Noch nie in meinem Leben…". Die neuen Folgen konzentrieren sich auf Devis letztes Jahr an der High School, in dem sie unter anderem versucht, an ihrer Traum-Universität Princeton angenommen zu werden. Ihr Dating-Leben ist komplizierter denn je: Sie muss sich über ihre Gefühle zu drei Jungs klar werden – Ben, Paxton oder Ethan?

Auch die Zukunftspläne von Devis Freundinnen Eleanor und Fabiola werden angesprochen. Außerdem fragt sich Paxton, was er eigentlich mit seinem Leben anfangen soll, nachdem er das College abgebrochen hat. Bei so vielen Handlungssträngen kann es schnell passieren, dass der ein oder andere Charakter schnell mal in Vergessenheit gerät…