"Noch nie in meinem Leben…."-Star Maitreyi Ramakrishnan über Abschied von der Serie

Nach so einer langen und intensiven Zeit bei der Serie, ist der Abschied für Maitreyi nicht einfach: "Ich werde es vermissen, eine Figur zu spielen, die so viele Emotionen in sich trägt. Sie ist eine so starke Figur. Sie hat so viel zu bieten, und dafür bin ich sehr dankbar, vor allem weil es meine erste Rolle überhaupt war." Auch ihre Kolleg*innen wird sie vermissen: "Auf jeden Fall ist Traurigkeit da. Diese Traurigkeit, dass eine so großartige Sache zu Ende geht. Wir alle wissen, dass alle guten Dinge zu einem Ende kommen. Wir sind nur traurig, dass wir nicht mehr in der Lage sein werden, dieses eine spezielle Projekt gemeinsam zu schaffen." Dennoch schaut Maitreyi positiv in die Zukunft: "Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr in der Lage sein werden, etwas zusammen zu schaffen. Wir werden auf jeden Fall auch in Zukunft tolle Charaktere darstellen. Es ist nur so, dass dieses spezielle Projekt 'Noch nie in meinem Leben...' beendet sein wird, was traurig ist, aber das Schöne daran ist, dass es kein vollständiger Abschied ist. Unsere Freundschaft ist auch außerhalb der Serie gewachsen."