"XO, Kitty": Alle Infos zu Staffel 2

Nach DEM Staffelfinale gibt es so viele Möglichkeiten und wir hoffen, dass Netflix schon sehr bald grünes Licht für die zweite Staffel von "XO, Kitty" geben wird. In der letzten Folge wird Kitty von KISS verwiesen, weil sie heimlich in den Jungsschlafsälen gewohnt hat. Zudem trennen sich Dae und Kitty und Kitty kann ihre Gefühle für Yuri nicht länger leugnen. Am Flughafen versucht sie ihr das zu sagen, aber als Yuris Freundin Juliana auftaucht, läuft Kitty davon. In den letzten Minuten des Staffelfinales sitzt Kitty im Flugzeug zufällig neben Min Ho sitzt, der ihr gesteht, dass er sich "sehr in sie verliebt" hat. WHAT?!

In Staffel 2 wird sich Kitty über ihre Gefühle klar werden müssen: Hat sie noch Gefühle für Dae? Wird sie Min Ho eine Chance geben? Oder wird sie Yuri doch noch gestehen, was sie für sie empfindet und es gibt ein Happy End für die beiden? So oder so wird Kitty sich sehr mit ihrer Sexualität beschäftigen müssen. Dae-Darsteller Minyeong Choi hat bereits erzählt, was er sich für seinen Charakter in der zweiten Staffel wünschen würde: "Ich würde wollen, dass er lernt, seine Beziehung [zu Kitty] von einem Liebespaar in eine Freundschaft umzuwandeln. Ich glaube, das ist wirklich schwer, aber wenn man das schafft, kann man immer noch… die Person behalten. Es geht nicht nur um Partner, es geht wieder um Liebe. Ich hoffe also wirklich, dass Dae die Liebe zu Kitty behält." Außerdem erfährt Kitty, dass die erste große Liebe ihrer Mutter Simon hieß – auch das ist eine Geschichte, welche die Autor*innen noch weiter ausbauen können! 👀