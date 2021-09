Nina Dobrev: Bereut sie ihren Ausstieg bei "The Vampire Diaries"?

"The Vampire Diaries": Hätte Nina länger bleiben sollen?

Kaum zu glauben, aber die letzte Staffel von "The Vampire Diaries" wurde bereits im Jahr 2017 abgedreht. Auch wenn Nina Dobrev und Ian Somerhalder offiziell etwas anderes gesagt haben, so gehen viele Fans davon aus, dass Nina aufgrund ihrer Trennung die Drama-Serie verlassen hat. Nina verließ die Serie ein Jahr vor dem finalen Serien-Ende. Doch bereut sie ihren Ausstieg mittlerweile? Schauen wir doch mal, was dafür und was dagegenspricht. In "The Vampire Diaries" spielte Nina DIE weibliche Hauptrolle. Um genau zu sein, spielte sie sogar drei Rollen. Einmal Elena Gilbert, Katherine Pierce und Amara. Seit ihrem Ausstieg spielte die heute 32-Jährige in einigen Filmen mit, aber dabei handelten es sich eher um kleinere Rollen. Seit "TVD" hatte sie keinen großen Erfolg mehr, was die Schauspielerei angeht. Manche munkelten sogar, dass Nina Dobrev pleite sei, aber dem ist nicht so. Sie hat ihren Verdienst bei "The Vampire Diaries" in ihre eigene Weinfirma gesteckt und ihre Fühler anderweitig ausstrecken. Was gibt es sonst noch Nennwertes? ⤵️

Nina Dobrev: Hätte sie doch nicht aussteigen sollen?

Wusstest du eigentlich, dass sich Nina Dobrev und Paul Wesley zu Beginn von "The Vampire Diaries" nicht leiden konnten? Aber das hat sich relativ schnell geändert und heute sind sie sehr gute Freund*innen. In einige Interviews teilte Nina immer die Info, dass sie persönlich einfach wusste, dass nach Staffel 6 für sie Schluss sein wird. Egal, wie viel Spaß sie in den vielen Jahren mit der Crew und ihren Kolleg*innen hatte, Nina wollte einen schönen Abschluss für ihre Rollen finden und weiterziehen. Nicht für immer mit der Teenie-Rollen in Verbindung gebracht werden und etwas Neues ausprobieren. Ob sie ihren Ausstieg nun wirklich bereut oder nicht, dass weiß nur Nina selbst, aber eins wissen wir: Sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem großen Lächeln auf diese besondere Zeit zurückblicken. 😊

