Nick Jonas: Sauer wegen BTS-Klatsche!

Nick Jonas fühlt sich von BTS vernachlässigt

Joe Jonas (29) hat während des Auftritts der Jonas Brothers bei den 2019 Billboard Music Awards in Las Vegas etwas erlebt, um das ihn nicht nur tausende ARMY-Mitglieder auf der ganzen Welt beneiden werden, sondern auch sein jüngerer Bruder Nick (26). Während die beiden zusammen mit ihrem ältesten Bruder Kevin (31) ihren Song „Sucker“ zum Besten gaben und sich dabei in das feiernde Publikum mischten, passierte etwas, das Nick Jonas hinterher echt wurmte: „Wenn dein Bruder während deiner Performance einen Fauststoß von BTS bekommt, aber du nicht 😔“ schrieb der Sänger traurig zu einem Videobeweis von dem Ereignis in seine Insta-Story.

Joe Jonas: Bester Abend ever

Für Joe Jonas war das jedoch nicht der einzige Glücksmoment an diesem Abend. Denn nachdem einer der „Bangtan Boys“ ihm die große Ehre eines Fauststoßes erwiesen hatte, heiratete er wenige Stunden später auch noch ganz spontan seine große Liebe, die „Game of Thrones“-Darstellerin Sophie Turner im kleinen Kreis.

