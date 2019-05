BTS: Rührende Worte an Fans

BTS bedanken sich bei ihrer ARMY

Als Jin, Jimin, RM, V, Suga, J-Hope und Jungkook gestern Abend in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas ihren Billboard Music Award in der Kategorie Beste Gruppe entgegennahmen, waren sie völlig überwältigt. „Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir hier zusammen mit so vielen anderen Künstlern auf dieser Bühne stehen. Oh mein Gott“, sagte RM im Namen der Band total geflasht. Er und seine Bandkollegen wissen genau, wem sie ihren unglaublichen Erfolg zu verdanken haben: „Das war alles nur wegen der BTS-ARMY-Power möglich!“, so der Rapper.

BTS: „Wir sind immer noch dieselben Jungs wie früher“

Doch obwohl die „Bangtan Boys“ inzwischen mehr erreicht haben, als sie sich je vorstellen hätten können, sind sie immer noch auf dem Boden geblieben. RM versicherte den Fans, dass kein Erfolg der Welt sie als Menschen jemals verändern würde. „Wir sind immer noch dieselben Jungs, die wir vor sechs Jahren waren“, so der 24-Jährige. „Wir haben immer noch dieselben Träume, dieselben Gefühle und dieselben Gedanken. Lasst uns die schönsten Träume weiter zusammen träumen. Ich liebe euch alle“, sagte RM sichtlich gerührt.

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: