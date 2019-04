BTS: So kannst du bei ihrem Konzert in London dabei sein!

BTS: 90.000 Tickets in 90 Minuten verkauft

Am 25. Mai ist es so weit, dann starten BTS ihre internationale Tournee „BTS World Tour „Love Yourself: Speak Yourself“ im brasilianischen Sao Paulo. Am 1. und 2. Juni werden die Boys dann ihre britischen Fans beglücken, denn dann performen Jin, Jimin, Suga, V, J-Hope, Jungkook und RM zweimal hintereinander im Wembley Stadium in London. Der erste Gig war innerhalb von nur 90 Minuten komplett ausverkauft, sodass die Jungs sich dazu entschieden, am Folgetag ein Zusatzkonzert zu geben. Auch dafür waren innerhalb kürzester Zeit alle Tickets weg! Mega krass, wenn man bedenkt, dass das Stadium Platz für 90.000 Besucher bietet. Doch für Fans aus Deutschland wäre ein Ticket zu ergattern ja nicht die einzige Hürde. Schließlich kämen noch Kosten für Flug und Hotel hinzu… Klar, dass die meisten ARMY-Mitglieder da schweren Herzens auf einen Konzertbesuch ihrer Lieblings-K-Pop-Band verzichten müssen.

BTS: So könnt ihr das London-Konzert trotzdem miterleben

Doch jetzt haben alle, die nicht live in London dabei sein können, trotzdem die Chance, das Ganze mitzuverfolgen. Über einen Livestream soll das Konzert im Wembley Stadium einem Bericht von Forbes zufolge übertragen werden. Schon jetzt könnt ihr euch dafür auf der Website des Streaminganbieters „VLIVE“ und in der App anmelden. Ganz umsonst ist der Spaß aber leider auch hier nicht: Wenn ihr das BTS-Konzert streamen wollt, müsst ihr dafür rund 25 Euro bezahlen.

