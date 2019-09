Neue Infos zum "Riverdale" und "Katy Keene" Crossover

Es wird gemeinsame Folgen von "Katy Keene" und "Riverdale" geben

Bisher war das noch nicht einmal klar. Denn die Handlung von "Katy Keene" spielt ein paar Jahre später als die von "Riverdale", was ein Crossover schwieriger macht. Doch nun erklärten die Macher der Serien Michael Grassi und Roberto Aguirre-Sacasa, dass sie eben doch Möglichkeiten haben, wie die beiden Serien ineinander greifen können. So meinten sie etwa, dass Josie, die früher als eine der Pussycats Teil von "Riverdale" war und ab sofort eine der wichtigen Rollen in "Katy Keene" spielen wid, sicherlich Besuch von ihrer Mum bekommen wird. Und: "Wir werden die Pussycats auch definitv sehen, aber wahrscheinlich nicht so, wie ihr es erwartet". Hm, da bleibt natürlich noch die Frage offen, ob die alten Girls zusammenkommen oder es eine neue Band nur mit dem selben Namen geben wird. Viel krasser, ist aber eine andere Crossover-Idee!

Kommt Archie zu "Katy Keene"?

Im Oktober läuft ja nun erstmal "Riverdale" Staffel 4 an, zu der es schon einige Infos, Trailer und Co. gibt. Auch dort wird sich vieles wieder um Archie drehen, schließlich basiert die Serie auf den gleichnamigen Comics. Ein Statement von Michael Grassi lässt viele Fans jedoch hellhörig werden: "Wir werden definitv jemanden aus ‚Riverdale‘ in ‚Katy Keene‘ sehen, der mit K.O. in den Ring steigt". Wer die Serie kennt weiß, dass es sich dabei sehr gut um Archie selbst handeln könnte, da er boxt. K.O. Kelly übrigens um Katy Keenes Boyfriend, der ebenfalls Boxer ist. Aaaah, wie cool wäre es bitte, wenn sich die beiden Serie so überschneiden würden?!😱

