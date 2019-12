Instagram: DAS wird bald verboten

Dass Fairness auf sozialen Netzwerken wie Instagram super wichtig ist, sollte so langsam jedem Nutzer klar sein. Doch noch immer werden viele User, darunter auch wahre Social Media Größen mit Hate-Kommentaren auf ihrem Profil konfrontiert. Dem möchte Instagram nun mit diesem neuen Feature entgegenwirken ....

Instagram: Dieses neue Update soll Hate stoppen

Schon lange setzt sich Instagram mit dem Thema Hate und Mobbing im Netz auseinander. Erst vor Kurzem ging dazu eine Erneuerung in die Testphase, welche die Anzahl der Likes auf Instagram ausblendete, somit konnten einige Instagram-Nutzer nur noch eingeschränkt sehen, wem ein Beitrag gefällt. Damit wollte die Plattform ein sicheres Umfeld für ihre Nutzer schaffen. Nun hat Instagram ein nächstes Feature angekündigt, welches Hass im Netz stoppen soll: Jeder Nutzer, der einen Hate-Kommentar formuliert, wird mit einer Pop-Up-Warnung auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Diese Erneuerung soll schon in den kommenden Monaten weltweit verfügbar sein.

So könnte es nach der Erneuerung aussehen Instagram

Künstliche Intelligenz soll Hate-Kommentare erkennen

Eine künstliche Intelligenz soll demnach mithilfe eines Scans des Kommentars erkennen, wenn ein Nutzer ein Hate-Kommentar auf Instagram formuliert. Anschließend bekommt der User noch vor dem Absenden des Kommentars eine Meldung, die ihn darauf aufmerksam macht, dass seine Nachricht möglicherweise Hass enthält. Der Hinweis kann zwar von demjenigen ignoriert werden, soll aber auf das Thema Cyber-Mobbing aufmerksam machen und zum Nachdenken anregen. Laut Instagram soll die neue Funktion seit Juli im Test sein und vielversprechende Ergebnisse liefern. Wann sie jedoch an den Start geht, hat Instagram noch nicht konkret bekannt gegeben. Allerdings soll es wohl schon in den kommenden Monaten so weit sein. Bis das Feature jeden Nutzer erreicht hat, bleibt nur eines zu sagen: Spread Love, not Hate!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!