Instagram Neuerung: Cooles Update für dich und deine Freunde!

Cooles neues Insta Update! In den Direct-Mails kannst du jetzt das mit deiner ganzen Clique machen!

Instagram: Neues Videochat-Update

Instagram ist längst nicht mehr nur Fotos posten. Mit vielen coolen Updates gibt es immer wieder Neuerungen in der App. Neben coolen Videos oder Boomerangs in unseren Storys, wird Insta auch zum Texten immer beliebter – mittlerweile ist die App fast schon ein Messenger geworden. Der beliebte Video-Gruppenchat ist ab jetzt das neuste Highlight – so kannst du deine Freunde nicht nur hören, sondern auch sehen! Bisher ging das leider nur mit vier Freunden, das haben viele kritisiert. Instagram hat wie immer auf eure Wünsche gehört und die Teilnehmerzahl gesteigert! Ab sofort ist dieses witzige Tool also auch für größere Cliquen möglich, sechs Freunde können sich gleichzeitig sehen …

Auch die BRAVO-Redakteurinnen finden das neue Update super!

Gruppen-Videochat auf Instagram: So geht's

Der Videochat funktioniert super einfach. Du gehst in deine Direct-Mails und öffnest mit dem "+", oben rechts in der Ecke, eine neue Konversation. Dann fügst du die Leute hinzu, mit denen du viedeochatten willst. Du gründest also eine neue Insta-Gruppe und das Nachrichtenfeld öffnet sich. Jetzt musst du nur noch auf die Kamera oben rechts in der Ecke klicken. Dann werden alle Kontakte aus dieser Gruppe angerufen. Im Fenster tauchen dann nach und nach die Freunde auf, die den Video-Call annehmen. Besser kann man ein Outfit mit seinen Freunden gar nicht absprechen, oder?

Instagram Direct-Mail: Auch dieses Feature ist neu

DM's übersehen? Das ist dank der neuen Benachrichtigung - unmöglich!

Und das war lange noch nicht alles, Instagram hat auch eine weitere Neuerung für euch parat: Ihr werdet jetzt benachrichtigt, wenn sich Nachrichten in eurem Postfach befinden, die ihr noch nicht geöffnet habt. In euren Benachrichtigungen, zwischen neuen Likes und Followern wir dann die Nachricht: "Du hast ungelesene Nachrichten von …", angezeigt. Sehr gut, wenn man dazu neigt die eingegangene Nachricht sofort wieder zu vergessen, nachdem sie vom Sperrbildschirm verschwunden ist. Schlecht für alle deren Standard-Ausrede: ,,Du hast mir geschrieben? OH NEIN, das habe ich ja gar nicht gesehen!“, war. Die zieht jetzt leider nicht mehr…

