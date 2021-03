Mit „Bird Box“ hat Netflix vor wenigen Jahren einen ziemlich dicken Erfolg hinlegen können! Der Horror-Film mit Sandra Bullock in der Hauptrolle hatte eine Prämisse: Sieh. Nicht. Hin! Und Zuschauer*innen konnten diese Warnung nur allzu gut nachvollziehen! Es war nur eine Frage der Zeit, bis ein Sequel veröffentlicht würde, damit konnte uns Netflix also nicht überraschen. Mit den bisher bekannten Details allerdings schon!

Worum dreht sich Teil 2?

Netflix hat das Glück, dass es sich bei „Bird Box“ um eine Buchverfilmung handelt und das doppelte Glück, weil ein zweiter Band letztes Jahr vom Autor Josh Malerman veröffentlicht wurde! An den (wirklich grausigen) Umständen aus dem ersten Teil hat sich auch in neuem Band, benannt nach dem Hauptcharakter „Malorie“, nichts geändert: Noch immer streifen Monster durch die Welt, deren bloßer Anblick in den gewalttätigen Wahnsinn treibt. Malorie und ihre Kinder konnten dem Schrecken damals entkommen, doch dann erfährt Malorie, dass ein ihr wichtiger Mensch noch am Leben sein könnte. Nachdem sie schon so viel verloren hat, muss sie sich entscheiden, ob sie das, was sie noch hat, für die Chance auf ihr altes Leben aufs Spiel setzt … Also wir würden sagen, dass klingt nach einer super Basis für einen richtig guten zweiten Teil von „Bird Box“! Und natürlich mit Sandra Bullock in der Hauptrolle, die hat das ja so gut im ersten Teil gemacht. Und der Film sollte wohl auch auf dem amerikanischen Kontinent spielen – ergibt ja nur Sinn, oder Netflix? Netflix…?

Netflix plant „Bird Box“-Spinoff

Der Streaming-Gigant Netflix hat sich das Ganze ein bisschen anders gedacht: Zunächst werden die Produzenten Dylan Clark und Chris Morgan das Ruder in die Hand nehmen. Das Skript kommt von Alex und David Pastor, die bereits durch den spanischen Thriller „Dein Zuhause gehört mir“ („The Occupant“) auf sich aufmerksam gemacht haben. Mit an Bord sind weiterhin Adrián Guerra und Núria Valls, die bei diesem Film ebenfalls mitgewirkt haben! Die Namen deuten an, was Netflix noch verraten hat: Das Spinoff zu „Bird Box“ wird in Spanien spielen! Mit aus diesem Grund wird Sandra Bullock auch nicht mehr dabei sein. Und die Leute bei Netflix haben offenbar noch Größeres mit dem Franchise vor! Denn die Gerüchte sprechen von anderen Spinoffs in anderen Ländern, die aber alle im selben Universum spielen. Das kannst du dir vorstellen wie die Marvel-Filme nur eben als supergruselige Horrorwelt! Puh, wir sind auf jeden Fall gespannt, was uns aus dem Hause Netflix noch so beim Thema „Bird Box“ erwartet!

