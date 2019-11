YouTuber Jan Meyer kämpft mit Geheimratsecken

Er hat schon so einiges versucht und viele Tipps befolgt, damit seine Haare wieder wachsen. Sogar mit einer Eigenblut-Therapie wollte ApeCrime-Mitglied Jan Meyer gegen seinen Haarausfall vorgehen. Allerdings ist der erblich bedingt, wieder YouTuber mit seinen Followern teilte. Und daher ist er mit einfachen Mitteln kaum aufzuhalten. Weil er mit seinen starken Geheimratsecken nun aber wirklich nicht mehr klar gekommen ist, entschied er sich für einen ziemlich drastischen Weg. Mit einer aufwendigen Haartransplantation sollte sein Haar endlich wieder dichter werden. Seine Fans nahm er dabei auf Instagram sogar ein bisschen mit. Und das Ganze sieht ziemlich krass aus...

Der YouTube-Star berichtet offen von seiner Beauty-OP

Viele Stars wie etwa Kylie Jenner und Shirin David sehen nach ihren Beauty-Operationen ganz anders aus als vorher. YouTuber Jan ging es aber eher darum, wieder seinen alten Look zurückzubekommen. Unfassbare zehn Stunden musste er sich dafür unters Messer legen. Danach erklärte er in seiner Instagram-Story: "Ich bin wirklich sehr, sehr am Ende meiner Kräfte. Das ist so anstrengend, so lange dazuliegen." Auf seinem Account postete er kurz nach dem Eingriff die ziemlich blutigen Ergebnisse und schreibt dazu: "Ich kann mich selten daran erinnern so dringend ins Bett zu wollen, aber war andererseits so extrem glücklich den Schritt auf mich genommen zu haben und tatsächlich durchziehen! Die nächsten Monate werden so spannend beim Wachsen zuzuschauen!". Alle seine Follower und auch wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass sich die Strapazen gelohnt haben und er zufrieden mit seinen neuen Haaren ist!🙏🏻

