Nach Trennung: SIE ist die Neue von Julienco!

Die Trennung Bibis Beautypalace und Julienco erschütterte die Influencer-Welt. Was zu Beginn für einen PR-Gag gehalten wurde, ist mittlerweile bittere Realität: Das einstige Traumpaar Bibi und Julian geht getrennte Wege.

Keine Hoffnung für Bibi und Julian

Von Trennungsschmerz jedoch keine Spur, denn sowohl Bibi als auch Julian scheinen wieder in festen Händen zu sein. Letzterer wurde vor wenigen Wochen erst händchenhaltend mit einer Brünetten in Wuppertal gesichtet und turtelt jetzt mit ihr im Urlaub auf Ibiza. Aber wer ist die (noch) Unbekannte an seiner Seite?

Julian Claßen datet diese Influencerin

Vor wenigen Wochen bestätigte der YouTuber, dass Bibi sich von ihm getrennt habe und nicht andersherum. Wirklich mitzunehmen scheint ihn die Trennung jedoch nicht, denn der zweifache Vater datet diese Beauty: Tanja Makarić! Auf Instagram schreibt die Sportlerin knapp 86.000 Follower (Stand 05.07.2022). Ihre ältere Schwester ist zudem mit Fußballprofi Alessandro Schöpf (28) von Arminia Bielefeld verheiratet. Kürzlich hatte der 29-Jährige seine neue Flamme sogar in seiner Story verlinkt – braucht es mehr Indizien? Wir sind gespannt, wann Julienco es endlich offiziell macht …

