Bibis Beauty Palace Pleite-Geständnis: Pfandflaschen gesammelt

Bibis Beauty Palace überrascht Fans mit privatem Pleite-Geständnis

Von Pfandflaschen sammeln zum Privatjet. In der Instagram-Story machte Bibis Beauty Palace ein schockierendes Pleite-Geständnis: In der Schulzeit hat die YouTuberin zusammen mit Ehemann Julienco Pfandflaschen gesammelt!

Das kann man sich kaum vorstellen. Auf Mallorca bauen sich Bibi und Julian gerade ein krasses Traumhaus und sind einfach nur dankbar, dass sie sich so große Träume erfüllen können. Das Paar gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars Deutschlands und hat sich mit viel harter Arbeit, Fleiß und Spaß ein richtig gutes Leben, ohne finanzielle Sorgen und mit einer glücklichen Familie aufgebaut. Aber das war nicht immer so …

Bibis Beauty Palace und Julienco sammelten in der Schulzeit Pfandflaschen

Auf Instagram zeigte das YouTube-Paar ein kleines Update zu ihrer Mega-Villa auf Mallorca, die wirklich alles zu bieten hat – Pool, Ankleidezimmer, Dachterrasse, Feuerstelle und mehr! Die YouTuber sprechen offen darüber, wofür sie am meisten Geld ausgeben. Das ist jedoch keinesfalls selbstverständlich.

Bibis Beauty Palace und Julienco haben früher Pfandflaschen gesammelt, um ihrem Traum näherzukommen. Mit ihrer ehrlichen Geschichte will die stolze Mama ihren Followern Mut machen: "Vor 12 Jahren sind wir in der Schule ausgelacht worden, als wir Pfandflaschen, die unsere Mitschüler weggeworfen haben, eingesteckt haben, um unserem Traum ein Stückchen näherzukommen. Auch unsere Anfänge von Social Media waren mehr Spott und Hohn als alles andere. ALLES ist möglich. Glaubt an euch! Danke, dass ihr uns auf unserem Weg begleitet." So bemerkenswert, dass Bibi dieses private Geständnis aus ihrem Leben ohne Scheu mit der Öffentlichkeit teilt. Respekt für so viel Mut und Willensstärke. Damit beweist das YouTube-Paar, dass man sich für seine Träume und den Weg dahin niemals schämen sollte. Heute fliegen sie ihren Hatern im Privatjet davon …

