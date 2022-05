Bibis Beauty Palace & Julienco schocken mit Trennung!

Bibis Beauty Palace und Julienco: Trennung bestätigt

Sie kennen sich schon seit Schultagen, sind verheiratet und haben mit Lio und Emily auch zwei Kinder – doch zwischen Bibi und Julian ist jetzt Schluss. Die ersten Gerüchte über eine Trennung tauchten bereits vor einiger Zeit auf, als die beiden ihre Upload-Tage auf YouTube nicht mehr einhielten und die Fans auch auf neue Podcastfolgen verzichten mussten. Auf Instagram war auch plötzlich Funkstille.

Jetzt melden sie sich wieder, aber getrennt. In seiner Instagram-Story erklärt Julian: "So Leute, ich melde mich zurück und würde sehr gerne den Spekulationen ein Ende setzen. Ich mache es kurz und schmerzlos: Ja, es stimmt, Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt." Bibi hat sich getrennt? Hat sie etwa einen anderen? Schließlich wurde sie kürzlich erst mit einem Unbekannten gesichtet.

Bibis Beauty Palace: Hat sie schon einen neuen?

Auf TikTok verbreitet sich aktuell ein Video, dass zwei Fotos von Bibi mit einem Unbekannten am Bahnhof vor einem ICE zeigt. Die YouTuberin legt in einem Bild zärtlich die Hände auf die Schultern des Unbekannten, auf dem anderen küssen sich die beiden sogar innig. Dass die Bilder aktuell sind, konnte auch schnell bestätigt werden, denn sie trägt in den Bildern den gleichen rosafarbenen Nagellack wie in einer ihrer Instagram-Storys diese Woche. Schnell haben Fans auch rausgefunden, wer der mögliche neue Mann an Bibis Seite ist: Timothy Hill. Seine Social-Media-Accounts sind mittlerweile schon privat gestellt. Der YouTuberin scheint es also gutzugehen. Julian im Gegensatz überhaupt nicht, er muss die ganze Sache erstmal verarbeiten. Wir wünschen beiden auf ihren zukünftigen Wegen alles Gute!

