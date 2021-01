Bibis Beauty Palace versteigert verschimmelte Handyhülle

Im neuen YouTube-Video von Bibis Beauty Palace, versteigern Bibi und Julian eine verschimmelte Handyhülle und nach nur acht Stunden lag das Höchstgebot schon bei 133.330€! In den Kommentare wundern sich die Fans jedoch nicht nur, wer für eine verschimmelte Handyhülle so viel Geld bieten würde, sondern es stehen andere Fragen im Fokus: Was hat Julian da unterm Auge? Ist das etwa ein Tattoo? Und es sieht tatsächlich so aus, als hätte Julian da eine kleine Wolke unterm Auge.

In dem Video sieht man direkt die kleine Wolke unter Julians Auge YouTube / BibisBeautyPalace

Gesichts-Tattoo ist nicht echt

Die meisten Fans haben aber schon über die Instagram-Accounts von Bibi und Julian herausgefunden, was es mit dem Tattoo auf sich hat. Wenn ihr erschrocken seid und wie viele andere Fans gedacht habt, es sei ein echtes Tattoo oder Dreck auf eurem Bildschirm, könnt ihr aufatmen: Es ist ein Klebetattoo von Lio was Julian da unter dem Auge hat. Es ist nicht das erste Mal, dass der YouTuber ein Fake-Tattoo hat, denn bereits 2019 hat sich Julian mal eins aufgeklebt. Damals war es der Name seines Sohnes Lio, den sich Julienco am Hals "tätowieren" lassen hat und damit Bibis Beauty Palace pranken wollte.

