Nach Sperrung: Dieses Video von Katja Krasavice ist wieder online

Katja Krasavice: Video zu "Sugar Daddy" wieder online!

Katja Krasavice ist endlich mit brandneuer Musik zurück, nachdem ihr schon in ihren neuen Song "Gucci Girl" reinhören konntet, folgte am 30. August der nächste Titel. "Sugar Daddy" ist die zweite Single von Katjas neuem Album "Boss Bitch", welches am 17. Januar 2020 erscheint. Am selben Tag veröffentlichte Katja auch das Musikvideo zu "Sugar Daddy". Für dieses Video musste Katja extra einen neuen Account erstellen, da ihr alter Kanal auf YouTube gesperrt wurde. Trotz allem ist ihr Video dank euch auf Platz 1 der Trends gelandet. WAHNSINN! Dann der Schock: Am 31. August wurde auch ihr neuer Kanal komplett gelöscht – ohne Vorwarnung. In einem langen Statement meldete sich Katja dazu auf Instagram zu Wort. Ziemlich unfair, dass sich Katja immer wieder für ihre Art rechtfertigen muss. Nach langem kämpfen, könnt ihr das Video jetzt wieder auf YouTube sehen, denn seit heute ist es wieder online – Glückwunsch!

Katja Krasavice: Coole Aktion zu "Sugar Daddy"-Video

Katja Krasavice weiß genau, dass sie ihren Erfolg auch ihren größten Supportern zu verdanken hat. Deshalb hat sie sich zum Re-Upload von Sugar Daddy eine coole Aktion überlegt. Wer in den Kommentaren unter ihrem Video am meisten spamt, dem folgt die Sängerin auf Instagram! Richtig coole Aktion, die Katja jetzt schon über 21.000 Kommentare auf YouTube eingebracht haben. Katja Krasavice hat übrigens auch einen richtigen "Sugar Daddy", der ihr eine Million Euro geschenkt hat – die verrückte Story müsst ihr hier unbedingt nachlesen!

