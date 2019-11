Nach „Harry Potter“: Check den Trailer zu „Der geheime Garten“

"Der geheime Garten": Darum geht es im neuen Fantasy-Film

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Frances Hodgson Burnett und wird nun neu für die große Leinwand interpretiert. Die Handlung hört sich mega spannend an: Die 10-jährige Mary Lennox (Dixie Egerickx) ist ein junges Mädchen, das in Indien lebt und von ihrem Vater und ihrer Mutter nicht viel Aufmerksamkeit bekommt. Als ihre Eltern sterben, wird sie zu ihrem Onkel nach England geschickt, wo sie mit ihm leben soll. Dort lernt sie ihren Cousin Colin kennen und gemeinsam entdecken die beiden Kinder ein magisches Geheimnis: einen wundersamen, geheimen Garten, versteckt auf dem Grundstück. Der Garten wird für Mary und Colin zu einem Ort, der ihr Leben für immer verändern wird.

"Der geheime Garten": Dieser "Harry Potter"-Star ist dabei

Neben den beiden Newcomern Dixie Egerickx als Mary und Edan Hayhurst als Colin wurde Schauspieler Colin Firth als Marys Onkel Lord Archibald gecastet. Außerdem ist Produzent David Heyman nicht der einzige "Harry Potter"-Star am Set, wie der neue Trailer verrät: Julie Walters, die in den "Harry Potter"-Filmen die Rolle der Molly Weasley gespielt hat, übernimmt in "Der geheime Garten" die Rolle der strengen Haushälterin. Der Film verspricht mindestens genauso magisch und spannend zu werden, wie die Zaubereien aus Hogwarts. Einen kleinen Vorgeschmack bekommt ihr im Trailer:

"Der geheime Garten" kommt am 25. Juni 2020 nach Deutschland in die Kinos.

