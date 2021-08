Nach Date mit Addison Rae: JamooTV plant in die USA auszuwandern

JamooTV: So war sein Date mit Addison Rae

Wir können es kaum fassen: JamooTV hat endlich Addison Rae getroffen! Der TikTok-Star hat es auf jeden Fall extrem verdient, denn er hat sich extrem viel Mühe gegeben, seine Angebetete von sich zu überzeugen. Mit Ex Bryce Hall gab es sogar einen kleinen Faustkampf, wenn das mal kein Beweis ist! Trotzdem stand das Treffen mit Addison Rae kurze Zeit auf der Kippe. Doch Aufgeben ist nicht drinnen. Jamoo kämpft so lange, bis sein Date mit Addison Rae endlich möglich wurde. Exklusiv gegenüber BRAVO hat er verraten, wie es gelaufen ist: "Addison endlich zu treffen, war ein Gefühl, das schwer zu beschreiben ist. Wenn man so lange auf etwas hingearbeitet hat und sich diesen Traum dann erfüllt, ist es natürlich eine große Erleichterung. Das Treffen war echt schön. Ich hab gar nicht daran gedacht, möglichst viel zu filmen, sondern wir haben auch viel über Privates gesprochen, wie es ihr geht, wie sie L.A. findet... Addison ist wirklich ein netter und höflicher Mensch. Sie hat sich auch die Zeit genommen, mit mir ein TikTok zu drehen, und am Ende habe ich ihr mein Geschenk überreicht. Sie meint, sie nimmt nicht von jedem Geschenke an, aber meins hat sie angenommen. Das macht mich schon sehr glücklich." Na das klingt doch nach einem vollen Erfolg. Aber wie geht es für den TikTok-Star jetzt weiter, bleiben er und Addison Rae jetzt in Kontakt?

Nach Treffen mit Addison Rae: JamooTV überlegt nach Amerika auszuwandern!

Wir gönnen JamooTV sein Treffen mit Addison Rae total! Wer so hart kämpft, um jemanden sehen zu können, hat es definitiv verdient. Das hat scheinbar auch das Team der TikTokerin gemerkt. Aber wie geht es jetzt für JamooTV weiter? In einem Statement hat uns der TikToker verraten, ob er und Addison Rae weiterhin Kontakt haben werden und was seine Pläne für die Zukunft sind: "Ich habe mir meinen großen Traum erfüllt, aber das ist noch lange nicht das Ende. Im Gegenteil: Vielleicht ist es auch ein Anfang. Die Zeit in Amerika hat mir sehr gutgetan hat und ich überlege, in die USA zu ziehen, um hier auch einer meiner größten Leidenschaften, dem Tanzen nachzugehen. Das ist mein nächstes großes Ziel. Und natürlich wäre ich näher an meiner Addison. Wir stehen in Kontakt, und mal sehen, ob wir uns nochmal treffen, wenn ich wieder in den USA bin. Aber erstmal gehe ich zurück nach Deutschland. Ich will unbedingt meine Familie sehen." Wie aufregend wäre das denn? Jeder, der JamooTV in den letzten Wochen verfolgt hat, wird mitbekommen haben, wie happy er in Amerika war. Wird Jamoo wirklich auswandern? Das wird vermutlich nur die Zeit zeigen, aber wir freuen uns sehr darauf, auch diese Reise des TikTok-Stars zu verfolgen.

