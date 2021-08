JamooTV verzweifelt: Steht sein Treffen mit Addison Rae auf der Kippe?

Manager antwortet nicht: Treffen zwischen JamooTV und Addison Rae platzt!

Wann gibt es endlich das Treffen zwischen JamooTV und Addison Rae? Fans stellen sich diese Frage genau so gebannt wie, wie der TikToker selbst. Eigentlich hätte der TikTok-Star am Wochenende endlich sein Date mit Addison Rae bekommen sollen, doch irgendwie hat es nicht stattgefunden. Dabei hat sich Jamoo richtig ins Zeug gelegt und sogar einen Faustkampf mit Bryce Hall gestartet, um seine Addisona von sich zu überzeugen. Also, warum ist das Treffen des TikTokers mit Addison Rae geplatzt? "Ja Freunde, wir haben ein großes Problem. Eigentlich war geplant, dass dieses Wochenende das Treffen zwischen mir und Addisona stattfindet. Das Problem ist: Der Manager hat seit 5 Tagen nicht geantwortet", gesteht Jamoo in einem TikTok. Er vermutet, dass Addison aktuell doch noch nicht in LA ist, obwohl sie nach Aussagen des Managers dieses Wochenende hätte zurückkehren sollen. Steht das Treffen von Addison Rae und Jamoo jetzt komplett auf der Kippe?

JamooTV und Addison Rae: Wie stehen die Chancen auf ein neues Treffen?

Fakt ist: JamooTV hat alles gegeben, um das Treffen mit Addison Rae möglich zu machen. Ganze zwei Wochen verlängerte er seinen Urlaub, um die TikTok-Ikone zu treffen. Er wisse, dass sie ihm kein Treffen schuldig seien, aber er habe den Worten des Managers vertraut, erzählt er traurig in seinem Video und wirkt sichtlich resigniert. "Es muss gar nicht so ein großes Treffen sein. 10 Minuten reichen mir, ich will ihr mein Geschenk geben und fertig. Wie ihr merkt, bin ich in den letzten Tagen echt ein bisschen abgefuckt und traurig", gesteht er auf Instagram. Armer Jamoo! Ganz, will er die Hoffnung jedoch nicht aufgeben. Er verlängert seinen Aufenthalt in Amerika um eine weitere Woche und hofft, auf eine baldige Antwort des Managers, der bei einem Mega-Star wie Addison Rae sicher ziemlich beschäftigt ist. Es war ein kleiner Rückschlag, aber noch lange nicht das Ende von JamooTVs Traum. Auch, wenn dieses Treffen nicht geklappt hat, drücken wir Jamoo ganz fest die Daumen und hoffen, dass er bald einen Ersatztermin bekommt.

