Millie Bobby Brown: "Stranger Things"-Star ist verlobt!

Vor wenigen Stunden posteten sowohl Jake als auch Millie, Fotos auf Instagram, mit denen sie ihre Verlobung bekannt geben. Millie postete ein Bild, auf dem sie mit einem Diamant-Ring an ihrer linken Hand zu sehen ist, während Jake sie von hinten umarmt. Dazu schreibt die Schauspielerin "I’ve loved you three summers now, honey, I want 'em all 🤍" und zitiert damit eine Songzeile aus Taylor Swifts Song "Lovers". Freund*innen der beiden gratulieren den beiden bereits in den Kommentaren und auch wir wünschen Millie und Jake alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft! ❤