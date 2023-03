"Stranger Things" Staffel 5: Große Enttäuschung für Fans

So sehr es die Fans von "Stranger Things" auch freuen würde, wenn diese Theorie wahr wird, müssen wir euch leider enttäuschen. Eddie Munson Darsteller Joseph Quinn hat sich nun nämlich selbst zu den Rückkehrchancen seines Charakters in Staffel 5 geäußert: "Ich meine, sie drehen bald. Ich weiß nicht… Ich wäre gerne dabei – ich bin gestorben. Ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich. Das ist meine ehrliche Antwort", so der Schauspieler. Scheint also so, als müssten wir uns jetzt wirklich endgültig von Eddie verabschieden. 😔