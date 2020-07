TikTok gibt Einblick in seine Arbeitsweise

Wie der Algorithmus von Social Media-Plattformen wie TikTok, Instagram & Co. arbeitet und Posts ausspielt, war bisher ein gut gehütetes Geheimnis, das die User regelmäßig verzweifeln ließ. Laut TikTok soll sich das in Zukunft ändern! Wie Videos auf der „For You“-Page landen, hat TikTok bereits vor einigen Wochen verraten, jetzt geht die Video-Plattform noch einen Schritt weiter. In einem ausführlichen Blog-Beitrag hat Kevin Meyer, CEO von TikTok, angekündigt, dass sie von nun an transparenter werden möchten und deshalb ein sogenanntes „Transparency and Accountability Center” (Transparenz und Rechenschaftspflicht-Center) gelauncht haben. Dieses Center soll es Experten ermöglichen, die Überprüfung von Posts nachzuvollziehen und die Vorgehensweise des TikTok-Algorithmus in Echtzeit zu verfolgen. Meyer geht noch einen Schritt weiter und fordert auch andere Firmen dazu auf, dem Beispiel TikToks zu folgen.

TikTok äußert sich zur Kritik an der App

Da sich momentan viele User fragen, was passiert, wenn TikTok in den USA verboten wird, nimmt Geschäftsführer Meyer auch dazu Stellung und betont, dass TikToks neue Transparenz und Offenheit die Bedenken und Zweifel über die chinesische Herkunft der Anwendung aus dem Weg räumen soll: „Wir sind bereit, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die langfristige Verfügbarkeit und den Erfolg von TikTok sicherzustellen.“

