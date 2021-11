Max Giesinger exklusiv: Darum will er keine Kinder!

Max Giesinger ist zurück! Mit seinem neuen Album „Vier“ beginnt das nächste Kapitel im (musikalischem) Leben des Stars. Er gehört zu den Musiker*innen, die absolut zurecht für den BRAVO Otto 2021 nominiert wurden!

Auch spannend:

Im exklusiven BRAVO-Interview sprachen wir mit ihm über brennende Fragen seiner Fan-Community. Besonders oft gefragt: Wie sieht es eigentlich mit Kindern beim Sänger aus? Max hat darauf eine klare Antwort …

Die aktuell erfolgreichsten Musik-Stars der Welt

„Kinder sind nicht in näherer Planung“

Die Fans fragen sich eine Menge heteronormativer Dinge – hauptsächlich wird Max mit Frauen in Verbindung gebracht, mit denen er mal zusammengearbeitet hat. Aktuell ist der Sänger jedoch Single.

Auch interessant:

Dabei haben natürlich auch viele Fans gleich die Anschlussfrage, ob Max Kinder habe. „Da ist nichts unterwegs, nicht, dass ich wüsste“, beruhigt der Sänger alle neugierigen Fans und betont: „Kinder sind auch nicht in näherer Planung.“ Klare Ansage! Den Grund dafür gibt der Musiker gleich hinterher: „Ich brauche noch ein paar Jährchen. Meine eigene Selbstverwirklichung ist für mich sehr wichtig.“ Reisen, unabhängig sein, das sind die Dinge, die ihm gerade wichtig seien. „Wir sind schon ziemlich viele Menschen, wenn man da nicht den tiefsten Wunsch verspürt, sollte man sich das schon überlegen“, gibt Max noch zu bedenken.

„Kinder sind Teil einer Bucket-Liste“

Zwar denke er schon, dass Kinder etwas Wunderschönes sein können – er ist allerdings skeptisch beim Gedanken, so etwas gehöre zum Leben einfach dazu, wie manche Menschen es denken. „So etwas verändert das Leben um 180 Grad“, merkt Max an. „Ich finde es problematisch, wenn man nur ein Kind haben will, weil es irgendwie zu der ‚Bucket-List‘ dazugehört.“ Klare Worte vom Sänger! Zusammengefasst können wir also nicht so bald mit Nachwuchs im Hause Giesinger rechnen – vielleicht auch nie. Max hält es sich offen und das ist gut so! In seinem neuen Album "Vier", welches heute erschienen ist, verarbeitet er seine Gefühlswelt zu Themen wie Familie, Liebe und Selbstfindung.

*Affiliate-Link