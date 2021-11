BRAVO The Hits 2021: Die besten Songs des Jahres!

Die neue BRAVO The Hits 2021 liefert die besten Songs des Jahres

Zum Ende des Jahres lieben die Menschen vor allem eins: Jahresrückblicke. Mit der neuen BRAVO The Hits 2021 wollen wir genau damit starten. Das Jahr Revue passieren lassen, alte Bilder anschauen und etwas nostalgisch werden. Sich an die schönen Momente erinnern, aber vielleicht auch Lehren, die man in diesem Jahr ziehen musste. Auch 2021 war nicht alles einfach. Corona hat uns weiterhin begleitet und viele Menschen haben sich vielleicht sogar allein gefühlt oder sind durch schwierige Zeiten gegangen. Eine Sache, die uns in guten wie in schweren Momenten begleitet, ist jedoch die Musik!

Jeder kennt es: Man hört einen Song und muss direkt an eine ganz bestimmte Situation oder ein Gefühl denken. Auf diese musikalische Achterbahn dieses Lebensjahres wollen wir euch mit der BRAVO The Hits 2021 schicken. Wir haben uns die besten Songs des Jahres rausgesucht und für euch auf zwei CDs zusammengefasst. Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, The Weeknd, Doja Cat, Billie Eilish, Wincent Weiss, Nico Santos, Monetz, Justin Bieber oder Helene Fischer – sie alle haben dafür gesorgt, uns in den richtigen Momenten die richtigen Hits zu liefern. Diese Platte ist ein dickes Danke an alle Künstler*innen, die immer wieder dafür sorgen, dass wir trotz schwieriger Momente, eine gute Zeit haben. Viele dieser Stars sind übrigens auch für die BRAVO Otto Wahl 2021 nominiert – hier könnt ihr für sie abstimmen!

Die neue BRAVO The Hits 2021 mit den besten Songs des Jahres könnt ihr ab dem 12. November im Handel oder als Download ergattern. Hier kannst du in die BRAVO The Hits 2021 reinhören und sie bestellen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit und hoffen, dass euch die 48 Songs noch das restliche Jahr versüßen werden!

BRAVO The Hits 2021: Das ist die Tracklist

CD 1

Olivia Rodrigo – good 4 u The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY Ed Sheeran – Bad Habits The Weeknd – Save Your Tears Nathan Evans – Wellerman - Sea Shanty Elton John & Dua Lipa – Cold Heart - PNAU Remix Ckay feat. Dj Yo! & AX'EL – love nwantiti (Remix) Zoe Wees – Girls Like Us Pascal Letoublon feat. Leony – Friendships (Lost My Love) Tinlicker & Helsloot – Because You Move Me Lost Frequencies & Calum Scott – Where Are You Now OneRepublic – Run SUPER-Hi & Neeka – Following The Sun Doja Cat – Woman Coldplay x BTS – My Universe Miley Cyrus – Midnight Sky Måneskin – Beggin' Masked Wolf – Astronaut In The Ocean Montez – Auf & Ab Bausa & Apache 207 – Madonna Olivia Rodrigo – drivers license Milky Chance – Colorado Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People - Official UEFA EURO 2020 Song Billie Eilish – Happier Than Ever

CD 2

Glass Animals – Heat Waves P!nk & Willow Sage Hart – Cover Me In Sunshine Justin Bieber feat. Daniel Caesar & GIVÉON – Peaches Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name) Wes Nelson & Yxng Bane – Nice To Meet Ya Justin Wellington feat. Small Jam – Iko Iko (My Bestie) Jason Derulo & Nuka – Love Not War (The Tampa Beat) Dua Lipa feat. DaBaby – Levitating Riton & Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman – Friday - Dopamine Re-Edit David Guetta x MistaJam & John Newman – If You Really Love Me (How Will I Know) Tiësto – The Business ATB x Topic & A7S – Your Love (9PM) Leony – Faded Love Tom Gregory – River Mark Forster & LEA – Drei Uhr Nachts Wincent Weiss – Wer wenn nicht wir Helene Fischer feat. Luis Fonsi – Vamos a Marte Nico Santos – Would I Lie To You Ava Max – EveryTime I Cry Alvaro Soler – Magia Farruko – Pepas Ofenbach feat. Lagique – Wasted Love Robin Schulz & Felix Jaehn feat. Alida – One More Time Joel Corry & Jax Jones feat. Charli XCX & Saweetie – OUT OUT

