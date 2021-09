BRAVO Hits 115: Herbst-Hits für gute Laune an Regentagen!

Die neue BRAVO Hits 115 ist da!

Der Herbst ist da. Es regnet wieder öfter, die Tage werden kürzer und die Temperaturen kälter. So kann man es sehen, aber man kann es auch anders betrachten: Die Blätter werden bunter, die Tage zu Hause gemütlicher und es beginnt die Zeit der Quality- und Me-Time! Was ist dafür natürlich nötig? Die perfekte Playlist für gute Laune zu Hause! Die besten Tracks für den Herbst findet ihr auf der neuen BRAVO Hits 115: Justin Bieber, Dua Lipa, The Weeknd, LEA, Shawn Mendes, Apache 207 und viele mehr wissen nämlich, wie man euch so richtig einheizt. Ergattern könnt ihr die BRAVO Hits 115 ab dem 1. Oktober 2021 (Freitag) als CD überall im Handel oder als Download. Hier kannst du in die neue BRAVO Hits 115 reinhören und sie bestellen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit unseren Herbst-Hits!

BRAVO Hits 115: Das ist die Tracklist

CD 1

The Kid Laroi x Justin Bieber – Stay Lil Nas X & Jack Harlow – INDUSTRY BABY Måneskin – Beggin` The Weeknd – Take My Breath Lea – Parfum Imagine Dragons – Wrecked Joris – Komm zurück OneRepublic – Someday Shawn Mendes & Tainy – Summer Of Love Kygo Feat Zoe Wees – Love Me Now BCBC – Be Together Nico Santos – End Of Summer Clueso – Alles zu seiner Zeit The Script – I Want It All Tom Grennan – Don´t Break The Heart Sarah Connor – Stark Little Mix – Love (Sweet Love) Revolverheld – Neu Erzählen Dermot Kennedy – Better Days Mark Forster x Mathea – Willst Du Mich Billie Eilish – Happier Than Ever Rag'n'Bone Man – Crossfire Laurell – Habit Helene Fischer feat. Luis Fonsi – Vamos A Marte

CD 2

Tinlicker & Helsloot – Because You Move Me Lost Frequencies f. Calum Scott– Where Are You Now Joel Corry x Jax Jones ft. Charlie XCX , Saweetie – Out Out VIZE, Anna Grey – Way Back Home Alle Farben feat. Kiddo – Alright Purple Disco Machine feat. Eyelar – Dopamine Felix Jaehn & Robin Schulz feat. Georgia Ku – I Got A Feeling Kungs – Never Going Home twocolours – Passion HBz – King Kong Strange Fruits, DMNDS & Falen Roses Feat. Lujavo & Nito-Onna – Calabria Anne-Marie & Little Mix – Kiss My Uh Oh Griff – One Night Minelli – Rampampam Matt Simons – Too Much Riton & Raye – I Don´t Want You ATB, Ben Samama – Like That Clean Bandit & Topic – Drive Tiesto & Karol G – Don’t Be Shy Montez – Auf und Ab Apache 207 – 2sad2disco Tom Gregory – Footprints Dua Lipa – Love Again Jason Derulo – Acapulco

