Adele heult auf der Bühne: erste Auftritt mit schlanker Figur

Emotionales Comeback von Adele

Nach sechs Jahren Pause steht Adele wieder auf der Bühne! Und dieser Moment war für die "Someone Like You"- Sängerin viel emotionaler als gedacht. Der britische TV-Sender ITVs zeichnete ein Konzert mit der Musikerin auf. "An Audience With Adele" heißt das Konzert, das im London Palladium stattgefunden hat und am 21. November ausgestrahlt werden soll. Wieder auf der Bühne zu stehen, nach all den Jahren, ein Publikum vor sich zu haben und ihrer Leidenschaft nachgehen – das wühlte Adeles Gefühle ordentlich auf und die Sängerin brach in Tränen aus! Trotz ihres enormen Erfolges leidet Adele nach wie vor an großem Lampenfieber und ihre Auftritte sind oft mit großem Stress für sie verbunden. Kein Wunder also, dass Adele bei ihrem Comeback-Konzert ihre Emotionen kaum kontrollieren konnte. Und es passierte noch etwas anderes …

Das machte Adele zu schaffen

Bei der Show interpretierte Adele vier brandneue Songs, die ein Teil ihres neuen Albums "30" (am 19. November auf dem Markt) sein werden. Natürlich gab sie auch einige ihrer bekanntesten Hits zum Besten. Doch was machte Adele neben ihrem Lampenfieber an diesem Abend noch zu schaffen? Es sollen sich einige technische Fehler eingeschlichen haben, die die Sängerin noch mehr verunsicherten. Doch alles wendete sich wieder zum Guten. Es lief super für Adele! Das Publikum war begeistert. Den Aussagen der Zuschauer*innen zufolge soll die Show spektakulär gewesen sein und Adele klang besser denn je. Leider gibt es keine Video-Ausschnitte, da jede*r Besucher*in des Konzerts sein*ihr Handy abgeben musste. Die Show wird also eine mega Überraschung! Wir sind gespannt. 🤗

