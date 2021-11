Manifest Staffel 1 bis 3

Die Mystery Serie "Manifest" umfasst mittlerweile drei Staffeln. Ursprünglich wurde die Serie rund um die Überlebenden bzw. Zurückgekehrten von Flug 828 von Sender NBC produziert. Doch als die Zuschauerzahlen nicht mehr die Erwartungen erfüllten, sollte dies das Ende bedeuten und NBC verlängerte die Verträge nicht mehr.

Aktuell sind in Deutschland die drei Staffeln wie folgt verfügbar:

Staffel 1 und 2 sind in einem Abo für Amazon Prime Video Kund*innen streambar

Staffel 3 kann per Kauf geguckt werden

Manifest auf Netflix

In den USA sieht die Sache anders aus. Dort sind die drei Staffeln auf Netflix verfügbar. Allerdings auch erst seit Kurzem. Staffel 1 und 2 wurden im Juni zu Netflix USA hinzugefügt. Die dritte folgte vor einigen Wochen.

Auch Netflix hatte erst angekündigt, dass die dritte „Manifest“ Staffel die letzte sein würde. Allerdings hatte der Streaming Gigant die Rechnung ohne die Mystery Fans gemacht. Denn „Manifest“ eroberte die Plattform im Sturm und sorgte für Rekord-Streamingzahlen. Prompt überlegte es sich Netflix anders: Eine neue Staffel wurde ganz schnell selbst in Auftrag gegeben.

Serien-Erfinder Jeff Rake gesteht: „Niemals hätte ich mit dieser Fan-Liebe gerechnet. Jetzt ist es uns möglich, die Fans mit dem Ende zu belohnen, das sie verdient haben."

Netflix: Produktion der 4. Staffel gestartet

Mitte November 2021 startet nun die Produktion der neuen Folgen für Netflix. Crew und Darsteller*innen sind bereits am Produktionsort in New York eingetroffen, wie bereits einige Postings auf den Sozialen Medien bestätigen.

Wie bisher entstehen auch die Netflix-Folgen in den Silvercup Studios.

Netflix hat 20 neue Folgen in Auftrag gegeben. Die bisherigen Staffeln umfassten 13 bis 16 Episoden.

Wann kommt Manifest Staffel 4?

Die Produktion der neuen Staffel wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Das umfasst Dreh – der jetzt beginnt – und die Nachbearbeitung. So kann frühestens mit einem Start im ersten Halbjahr 2022 ausgegangen werden.

Sollten die Folgen in einem wöchentlichen Rhythmus auf Netflix laufen, könnte dies den Start Anfang 2022 noch wahrscheinlicher machen. Auch eine Zweiteilung der 4. Staffel (wie aktuell bei „Haus des Geldes“) kommt in Frage.

Kommt Manfifest auch in Deutschland auf Netflix?

In Deutschland ist nicht ganz klar, wie mit Manifest auf bzw. bei Netflix verfahren werden wird.

Aktuell sind die ersten beiden Staffeln auf (Amazon) Prime Video verfügbar. Die dritte wird – in Originalton – zum Kauf angeboten. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Streaming Angebot für Abonnent*innen für die dritte Staffel nachgeliefert werden wird.

Da die vierte Staffel von Netflix in Auftrag gegeben worden ist, ist die Sachlage für die neuen Folgen anders. Hier kann also davon ausgegangen werden, dass die Folgen der vierten Staffel dann auch auf Netflix in Deutschland zu sehen sein werden. Eine Anfrage an die deutschen Netflix Kolleg*innen ist bisher unbeantwortet geblieben. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn sich das ändert.

Ist die vierte Staffel die Letzte?

Kurz: ja! Mit der vierten Staffel wird die Mystery Serie ein endgültiges Ende ereilen. Eigentlich hatte Erfinder Rake noch drei weitere Staffeln geplant – jetzt gibt es „nur“ eine weitere. Allerdings mit 20 Folgen.

In einem Interview mit dem US-Medium Entertainment Weekly zeigt sich Rake zuversichtlich: „Ich bin total sicher, dass mir die 20 Episoden ausreichen werden die Story zu erzählen, die ich erzählen will. Das ursprünglich geplante Endgame wird auf jeden Fall das Gleiche bleiben.“

