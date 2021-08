"Lucifer" Staffel 6: Starttermin, Handlung und wilde Fan-Theorien

"Lucifer": Wann startet Staffel 6?

"Lucifer" Fans aufgepasst! Die Erfolgsserie rund um Lucifer, Detektiv Chloe Decker & Co. geht in die finale Runde. Die Dreharbeiten von Staffel 6 wurden bereits Anfang des Jahres abgeschlossen. Seit her warten die Fans sehnlichst auf das Startdatum und fragen sich: Wann erscheint die 6. Staffel von "Lucifer"? Und endlich wurde der Release-Day gedroppt. Am 25. Oktober 2021 startet die sechste und finale Staffel "Lucifer" auf Amazon Prime Video. Also nicht mehr lange, dann hat das Warten endlich ein Ende! Wie wird die Mystery-Serie wohl enden? Lucifer Schauspieler Tom Ellis hat vor wenigen Wochen erste First-Look-Bilder der neuen Staffel veröffentlicht und die Fanbase hat sich darauf gestürzt. Zu erkennen ist Lucifer, der gepflegt im Anzug gegen einen DeLorean lehnt. Das Auto wurde durch die Science-Fiction-Trilogie "Zurück in die Zukunft" zur Legende, da es für Zeitsprünge genutzt wurde. Wird es also auch in der 6. Staffel von "Lucifer" eine Zeitreise geben? Es gibt noch weitere Hinweise , die diese Fan-Theorie unterstreichen … 🔥 ⤵️

"Lucifer" Staffel 6: Zurück in die 80er?

Wenn man sich das Bild genauer anschaut, gibt es noch den ein oder anderen kleinen Hinweis, der diese Fan-Theorie untermauert. Im Hintergrund sieht man einen Mann mit einer stylischen 80er Jacke. Auffällige Farben, gerader Schnitt – Ob das nur Zufall ist? Und ein weiterer Brotkrümel findet sich im Hintergrund des Behind-the-Scenes-Fotos. Penelope Decker, Chloes Mutter war in den 80er Jahren Schauspielerin und spielte in Althea: Queen of the Quarks mit. Jetzt schaut euch die Kino-Reklame mal etwas genauer an. 😜 Reist Lucifer in die Vergangenheit, um die Premiere des Films mit eigenen Augen zu sehen? Gibt es etwas Wichtiges, dass er mit Chloes Mom besprechen muss? Die Serienmacher*innen haben bereits vor einigen Monaten gedroppt, dass die letzte Staffel von "Lucifer" emotionaler und ganz anders als die bisherigen Staffeln werden soll! Wir sind gespannt, ob es wirklich eine Zeitreise geben wird und wie die Geschichte unserer Serien-Lieblinge ausgehen wird!

