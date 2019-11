„Manchmal bin ich dumm, manchmal ist häufig bei mir", sagte Luca Concrafter (Luca Scharpenberg) mal über sich und bewies damit, dass er sich selbst nicht so ernst nimmt. Mega sympathisch! Eigentlich... Denn im April verursachte er einen kleinen YouTube-Skandal und kam plötzlich gar nicht mehr so cool rüber. Nachdem er nämlich von einem Club in Düsseldorf, indem er mit seinen Kumpels gratis plus VIp-Lounge und Getränken feiern wollte, eine Abfuhr bekam, kotzte er sich darüber in einem Video aus. Schließlich hätte er den Laden im Gegenzug ja in seiner Insta-Story promotet. Natürlich hoffte Luca Concrafter da auf die Zustimmung seiner Follower, die meisten hatten aber wenig Verständnis für seinen Ausraster und fanden das Ganze eher peinlich. Upps.